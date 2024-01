Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La cinta ‘Oppenheimer’, del cineasta británico Christopher Nolan, cumplió los pronósticos este martes y liderará la carrera hacia la 96 edición de los Óscar con 13 nominaciones, seguida de ‘Poor Things’, del griego Yorgos Lanthimos, con 11 candidaturas.

‘Killers of the Flower Moon’, el regreso de Martin Scorsese a Hollywood, se alzó con 10 menciones.

Por su parte, el fenómeno comercial ‘Barbie’, de Greta Gerwig, tuvo que conformarse con ocho nominaciones tras una temporada de premios en la que ha ido flaqueando en los reconocimientos de los apartados más importantes.

Las cuatro cintas competirán en la categoría reina de los Óscar, la de mejor película, contra ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘The Holdovers’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’ y ‘The Zone of Interest’.

La gala de este año, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, también decidirá quién es el mejor director del curso, un apartado del que sorpresivamente se cayeron Greta Gerwig (‘Barbie’) y Alexander Payne (‘The Holdovers’).

La lucha por ser la mejor película

Las películas ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’ fueron seleccionadas este martes en la categoría de mejor película.

La popular cinta de la muñeca de Mattel se verá las caras de nuevo con ‘Oppenheimer’, que narra la historia del físico y ‘padre’ de bomba atómica, Robert Oppenheimer.

La candidatura de ‘Poor Things’, la película de ciencia ficción del director griego Yorgos Lanthimos, también figuraba en todas las quinielas gracias a su relato sobre una mujer a la que al estilo de Frankenstein fue resucitada después de trasplantarle el cerebro de su feto.

‘Maestro’, segunda película que dirige Bradley Cooper, y los regresos de Martin Scorsese con ‘Killers of the Flower Moon’ y Alexander Payne con ‘The Holdovers’ también superaron el corte de la Academia de Hollywood a mejor película.

Las revelaciones del año en la categoría reina de los Óscar fueron ‘The Zone of Interest’, dirigida por Jonathan Glazar en un retrato de la banalización de la maldad durante el régimen nazi, y ‘Anatomy of a fall’, de la francesa Justine Triet.

Nolan buscará su primer Óscar

Los cineastas Christopher Nolan (‘Oppenheimer’), Yorgos Lanthimos (‘Poor Things’) y Martin Scorsese (‘Killers of the Flower Moon’) se disputarán el Óscar en la categoría de mejor director, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Sorpresivamente no se incluyó a los trabajos de Alexander Payne con ‘The Holdovers’ o de Greta Gerwig por ‘Barbie’.

El director Christopher Nolan, en una fotografía de archivo. EFE/Ian Langsdom

Nolan, reciente ganador del Globo de Oro, no cuenta con ningún Óscar en su palmarés pero había sido nominado hasta en cinco ocasiones por la Academia de EE.UU. anteriormente. Una de ellas, como mejor director en 2018 gracias a ‘Dunkirk’, que también le granjearía la candidatura a mejor película.

Hasta hoy, Scorsese contaba con 14 nominaciones de la mano de una decena de películas, pero solo un triunfo, que le llegó como mejor director por ‘The Departed’ en 2007.

Grandes papeles brillan en las categorías de actuación

Las actrices Lily Gladstone por ‘Los asesinos de la luna’, Carey Mulligan por ‘Maestro’, Emma Stone por ‘Pobres criaturas’, Annette Bening por ‘Nyad’ y Sandra Hüller por ‘Anatomía de una caída’ consiguieron nominaciones al Óscar a la mejor actriz.

Esta es la primera nominación a los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 10 de marzo, para la estadounidense Lily Gladstone, actriz originaria de las tribus de indígenas nativos Pies negros y Nez percé.

La actriz Emma Stone, en una fotografía de archivo. EFE/ Etienne Laurent

Es una de las favoritas, tras haber ganado el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, y con esta nominación se ha convertido en la primera mujer indígena en recibir una nominación a los premios más prestigiosos del cine de Hollywood

Por su parte, los intérpretes Bradley Cooper, por ‘Maestro’; Paul Giamatti, por ‘The Holdovers’; Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’; Colman Domingo, por ‘Rustin’, y Jeffrey Wright, por ‘American Fiction’, conformaron el grupo de nominados al Óscar a mejor actor por la Academia de Hollywood.

La cinta de Christopher Nolan le ha valido al actor y músico irlandés, protagonista de la serie ‘Peaky Blinders’, su primera nominación al Óscar tras haberse metido en la piel del ‘padre de la bomba atómica’.

Murphy ganó el Globo de Oro al mejor actor de drama y es uno de los favoritos para alzarse con la estatuilla de la Academia en la gala que se celebrará el próximo día 10 de marzo en Los Ángeles, junto con el actor y comediante estadounidense Paul Giamatti, por su papel en ‘The Holdovers’, quien ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia y el Critics Choice Award.

‘La sociedad de la nieve’ en mejor película internacional

La película española ‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, también logró una nominación al premio Óscar a la mejor película internacional por la Academia de Hollywood y al Óscar al Mejor diseño de maquillaje y peluquería.

Esta es la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana ‘Io Capitano’ (‘Yo capitán’), la británica ‘The Zone of Interest’ (‘La zona de interés’), la japonesa ‘Perfect days’ (‘Días perfectos’) y la alemana ‘The teachers lounge’.