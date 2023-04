Madrid (EFE).- El Consejo del Fútbol de la UEFA, del que forman parte entrenadores como el italiano Carlo Ancelotti, el francés Zinedine Zidane y el español Roberto Martínez, expresó su satisfacción con el nivel de arbitraje en las competiciones de clubes, pero reclamó más claridad en la regla de las manos.

Según informó la UEFA este martes, este órgano consultivo de reciente creación celebró su primera reunión en su sede en Nyon (Suiza), donde sugirió que el criterio arbitral de las competiciones de UEFA se aplique en las competiciones domésticas en Europa. También elaboró una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de las reglas de juego y reclamó aclaraciones sobre las manos.

El Consejo recomienda que la UEFA aclare que no debe señalarse infracción una mano de un jugador si el balón viene desviado previamente de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería.

También que no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales.

Asimismo, anima a los árbitros a ser más decisivos para amonestar a los jugadores que tengan un comportamiento antideportivo, especialmente cuando intenten engañar al árbitro fingiendo una lesión o simulando haber recibido una falta.

Sólo la expulsión si se toca intencionadamente la pelota

El Consejo consideró que la UEFA debería presentar una iniciativa a la International Board (IFAB) para modificar la Regla 12, que prevé que un jugador sea expulsado por una mano cuando impide un gol del rival o una oportunidad manifiesta de gol.

En su opinión, los jugadores sólo deben ser expulsados si tocan deliberada e intencionadamente el balón con la mano o el brazo y en caso de otras infracciones de mano que solo sean amonestados.

El director técnico y jefe de fútbol de la UEFA, el croata Zvonimir Boban, consideró necesario el debate y confió en “haber encontrado soluciones razonables para superar algunos escollos que impactan negativamente en lo que sucede en el terreno de juego”.

“Puede parecer una banalidad, pero los errores ocurren, y no debemos estigmatizarlos, influidos por la camiseta que vestimos. La regla de las manos, por ejemplo, siempre será discutida, pero podemos hacerla más coherente y acorde con la verdadera naturaleza del juego”, añadió.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó en su última reunión en Lisboa a principios de este mes la creación del Consejo del Fútbol, órgano diseñado para dar una voz institucional, pero independiente, con experiencia y conocimientos sobre temas fundamentales relacionados con el fútbol, como las Reglas de Juego, el arbitraje, el calendario de partidos, el desarrollo de la élite juvenil y el bienestar de los jugadores.