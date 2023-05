Madrid (EFE).- La Euroliga de Baloncesto ha condenado “enérgicamente” los hechos ocurridos al final del segundo partido de la serie de playoffs entre el Real Madrid y el Partizán, que motivaron la finalización del encuentro cuando aún quedaban un minuto y 40 segundos por jugar.

El escolta madridista Sergio Llull, autor anoche de la falta que después desencadenó la pelea, no duda en reconocer su “responsabilidad” en lo acontecido, además de apuntar que esos hechos “no deben ocurrir nunca en una cancha de baloncesto”.

En un comunicado Euroliga de Baloncesto al altercado registrado en la cancha entre jugadores de ambos equipos y la mayoría de los que ocupaban los banquillos, que abandonaron sus puestos.

“Cuando se aplicaron descalificaciones para aquellos jugadores que participaron en el altercado y aquellos expulsados automáticamente por abandonar el área de banca, ninguno de los equipos tenía el mínimo requerido de dos jugadores cada uno para terminar el partido; por lo que el encuentro se considera oficialmente terminado con el marcador en ese momento detenido, 80-95 a favor del Partizan, que ahora lidera la serie 2-0”.

Kevin Punter (i) y Sergio Llull (c)l durante la pelea. EFE/Juan Carlos Hidalgo

En la nota se informa de que la Euroliga de Baloncesto “ha remitido los hechos denunciados al Juez Disciplinario Independiente de Euroliga de Baloncesto, quien dictará una resolución sobre las incidencias en pista de acuerdo con los procedimientos establecidos, en las siguientes 24 horas”.

Llull: “Asumo mi responsabilidad”

El escolta madridista Sergio Llull, autor anoche de la falta que después desencadenó la pelea, no duda en reconocer su “responsabilidad” en lo acontecido, además de apuntar que esos hechos “no deben ocurrir nunca en una cancha de baloncesto”.

“Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto”, señala Llull es su redes sociales.

El alero, de 35 años, cometió una dura falta sobre Punter cuando sólo restaban 1 minuto y 40 segundos para la conclusión, con 80-95 en el marcador favorable al Partizán, que provocó una trifulca entre los jugadores y, después, la decisión de los árbitros de dar por concluido el partido.

Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto. — Sergio Llull (@23Llull) April 28, 2023

Llull, Poirier y LeDay, únicos que no fueron descalificados

Los jugadores del Real Madrid Sergio Llull y Vincent Poirier, junto al del Partizan Zac LeDay, son los únicos que no fueron descalificados en el partido.



La ficha arbitral descalificó a los jugadores del Partizán Yam Madar, Danilo Andjusic, Uros Trifunovic, Ioannis Papapetrou, Alen Smailagic, Aleksa Avramovic, Tristan Vukcevic, Mathias Lessort, James Nunnally, Kevin Punter y Dante Exum, que resultó lesionado después de que Yabusele le derribara.

Los descalificados en el Real Madrid fueron el propio Guerschon Yabusele, Mario Hezonja, Dzanan Musa, Gabriel Deck, Nigel Williams-Goss, Anthony Randolph, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Sergio Rodríguez y Adam Hanga.

El ala-pívot del Real Madrid Guerschon Yabusele (3d) es controlado por sus compañeros. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Yabusele: “Lamento profundamente mi comportamiento en el partido de anoche”

El francés Guerschon Yabusele lamentó “profundamente” su comportamiento en el partido de anoche.

“Lamento profundamente mi comportamiento en el partido de anoche. El baloncesto es deportividad y amistad. Mis sinceras disculpas al Partizan, un club con el que siempre hemos tenido una gran relación, a Dante Exum y su familia, a mis compañeros y a todos los aficionados”, escribió el ala-pivot en Instragram.

Rudy: “Hay que pedir perdón a nuestros aficionados y a todo el baloncesto”

Rudy Fernándeez, alero del Real Madrid, felicitó al Partizán por haber sido superiores en el juego y pidió perdón a los “aficionados del Real Madrid y al baloncesto en general”, deseando que “esto no vuelva a ocurrir”.

“Hay que felicitar al Partizán, han sido superiores a nosotros. En todo momento han sabido cómo jugarnos. En el tercer cuarto les hemos planteado una defensa diferente y se han visto sorprendidos y hemos intentado meternos dentro del partido. Han seguido jugando y nuestra ansiedad nos ha llevado a perder”, explicó Rudy Fernández.

Respecto a la tangana final, fue claro.

“Hay que pedir perdón a nuestros aficionados y al baloncesto en general. No se tienen que ver estas situaciones pero con muchas pulsaciones se cometen errores y esto es lo que ha pasado”, señaló



“Somos dos clubes amigos. La tensión del partido se debe quedar en lo de hoy y que sigamos jugando al baloncesto y que esto no vuelva a pasar”, recalcó.



“Es difícil tener campo a favor y que el Partizán haya jugado mejor que nosotros. Panter, Sergi (Llull), da igual quién empezara, la prioridad es el baloncesto y no el espectáculo del último minuto. Agradecemos las palabras de Zeljko Obradovic”, siguió.



El vicecapitán del Real Madrid y el entrenador del Patizan estuvieron mucho tiempo hablando de lo sucedido.

“Zeljko es un referente. Hemos vivido muchas cosas juntos, hay muy buena conexión. Hay que evitar este tipo de situaciones y no lo hemos podido solucionar de mejor manera. Hemos hablado todos y se ha quedado ahí”, finalizó Rudy Fernández.