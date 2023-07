Fernando Díaz del Río: “No soy consciente de lo que he conseguido”

Redacción deportes (EFE).- El canario Fernando Díaz del Río Soto, que se colgó este lunes el oro en solo técnico y se convirtió en el primer campeón mundial de esta competición, ha admitido que aun no era consciente de lo que había conseguido.

“Me siento superafortunado, porque con este nuevo reglamento puedes estar un día arriba y otro abajo, pero he conseguido mantener la puntuación de la preliminar”, dijo en unas declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Díaz del Río comentó que antes de saltar a la piscina no ha querido seguir la competición, ni tampoco las puntuaciones de los principales candidatos al oro, el estadounidense Kenneth Gaudet y el kazajo Eduard Kim.

“No me he fijado en las puntuaciones de mis rivales, prefería no saber nada, porque me daba miedo relajarme o cagarme de miedo y prefería vivir desde la ignorancia”, explicó el canario.

El nadador, después de marcar la mejor puntuación en el preliminar del solo libre, dijo que desde ayer domingo intentó mantener “la mente muy fría” con un solo objetivo: “no sacar ninguna penalización”. “Sabía que si esto sucedía, podía esta ahí (el oro)”, dijo.

Fernando ‘Fer’ Díaz del Río quiso dedicarle el éxito a sus amigos (Xavi Guillén y Mireia Hernández): “En los momentos más bajos en los que me encontrado este temporada, ellos son los que me han arropado”.

El canario dice que ahora solo le queda celebrar el éxito, pese a que aún quedan un par de pruebas. “Lo estamos bordando en este Campeonato”, dijo Díaz del Río. EFE