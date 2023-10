Redacción deportes (EFE).- Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, aseguró este viernes en una entrevista concedida a L’Equipe que aunque no puede hacer de España “un país sin racistas”, sí puede “cambiar ciertas cosas” para que las nuevas generaciones y los niños puedan estar “tranquilos” en el futuro.



El jugador brasileño analizó con profundidad los incidentes racistas que sufrió la temporada pasada durante el partido que disputó en Mestalla ante el Valencia y se mostró esperanzado en que, con su denuncia, puedan cambiar algunas actitudes en el mundo del fútbol.



Preguntado por qué dijo que LaLiga era “propiedad de racistas”, Vinícius explicó que los incidentes de Valencia ocurrieron en la jornada 35 y con anterioridad, en otros partidos que disputó el Real Madrid a domicilio, también sufrió episodios de racismo.



“Nunca hicieron nada al respecto. Yo ya había hablado con LaLiga para decir que las cosas tenían que cambiar. No me hicieron caso. Me escucharon cuando todo el mundo empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar. Personalmente, sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sí sé que puedo cambiar ciertas cosas”, manifestó.

Denunciar el racismo para las próximas generaciones

Vinícius declaró que otra de las razones por las que denunció los actos racistas que sufrió la temporada pasada fue para que las próximas generaciones, aquellos “que lleguen en los próximos años”, no tengan que pasar por lo mismo que él y que los “niños puedan estar tranquilos en el futuro”.



Asimismo, indicó que en el momento en el que sufrió episodios racistas, todo el mundo le envío mensajes, aunque dejó claro que en cuanto todo pasaba, dejaban de hablarle. “Pero yo he tenido apoyo. Del club, por supuesto, y también de los jugadores, sobre todo de los que ya han pasado por estas cosas. Así es como cambiarán las cosas: si los jugadores permanecen unidos. Cuando pasé por esto, recibí mucho apoyo, lo cual es bueno. Por encima de todo, tenemos que seguir luchando. Durante mucho tiempo… ¡Para siempre! Esto no va a parar enseguida y yo no voy a dejar de luchar!”, resaltó.



“Todos al unísono (tienen que alzar la voz). Si me enfrento solo al racismo, es fácil que el sistema me aplaste. Cuando estamos todos juntos, cuando personas importantes toman la palabra como el presidente de Brasil (Lula), como el presidente de la UEFA (Aleksander Ceferin), como Kylian Mbappé, como Neymar, grandes jugadores como Rio Ferdinand -que siempre me escribe y que está conmigo en esta lucha-, inevitablemente tiene más peso”, apuntó.

Vinícius: Son las Ligas las que tienen que “hacer su trabajo”

Además, preguntado por si es una buena solución abandonar el terreno de juego cuando se escuchen insultos racistas, aseguró que son las Ligas las que tienen que “hacer su trabajo”.



“En Valencia, ¿todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y al siguiente partido puede jugar con normalidad? ¿Con sus aficionados, sin perder puntos, sin sanciones? Esa es la forma de cambiar. Creo que tenemos que tomar medidas para que los racistas tengan miedo de decir cosas que pueden afectarme a mí y a sus propias vidas. La gente tiene que entenderlo”, señaló.



Vinícius dejó claro que no quiere transmitir “miedo” a los demás y dijo que sólo quiere jugar en paz con la tranquilidad de que no le van a insultar en el terreno de juego “por ser negro”.





“Si un espectador me insulta porque he marcado, vale, puede insultarme sin faltarme al respeto. Puede silbarme todo el partido. A mí me da igual. Cuando se trata de racismo, eso es otra cosa. Los silbidos forman parte del juego. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar… Todos ellos lo han sufrido. Los aficionados de otros equipos les provocan y es normal”, añadió.



“Es más, a mí me gusta, me motiva marcarles. Pero, ¿y el racismo? No creo en un mundo sin racistas, pero deben convertirse en minoría. Las próximas generaciones no podrán pensar que es normal ser racista. Los niños de hoy ven a sus padres actuar como racistas y piensan: Si él lo hace, es normal. Lo que yo quiero es un mundo en el que un padre enseñe a su hijo que ser racista está mal. Con el paso de las generaciones, nos liberaremos. No acabaremos con el racismo, pero lo haremos minoritario”, subrayó.

Racismo en el campo y en la calle

También manifestó que hay dos tipos de racismos: el de la gente que grita en el campo y escucha y el de la calle, otro “tipo diferente” de racismo para Vinícius.



“Si entro en una tienda y alguien me vigila por el color de mi piel, eso es racismo. Si alguien solicita un puesto de trabajo y, entre una persona blanca y otra negra, se decide quién debe ser elegido por el color de la piel, y no porque uno u otro sea mejor, eso es racismo”, agregó.

El jugador del Real Madrid Vinícius Jr. en un acto con motivo de los casos de racismo ocurridos en el partido ante el Valencia. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

“Personalmente, no experimenté mucho de esto en Brasil, porque el fútbol me hizo famoso hace mucho tiempo. A los 9-10 años ya me identificaban. No me miraban en una tienda, por ejemplo. Lo viví sobre todo en el campo de fútbol. Incluso en mi país. Llevamos mucho tiempo hablando de ello, algunos incluso pueden ir a la cárcel, así que creo que hay menos que en España, pero hay muchos. De hecho, yo lo he sufrido bastante”, comentó.

Vinícius sueña con ganar el Mundial con Brasil

Vinícius anunció que quiere tener una historia parecida a la que han escrito leyendas del Real Madrid y destacó que quiere ganar el Mundial con Brasil porque su país lo necesita.



Por último, habló sobre la posibilidad de ganar un Balón de Oro: “Esperemos que sí, pero prioridad al equipo. Como Karim. Solía dar todas sus asistencias a Cristiano y siempre era Cristiano quien recogía el trofeo. Al final acabó ganándolo”.



“Siempre hablo de la importancia de mis compañeros. Si marco 60 goles en una temporada y no ganamos, no tiene sentido. ¿Cómo voy a ganar un Balón de Oro si al final mi equipo no ha ganado nada? Creo que todos trabajamos juntos. Y entonces, un día, como Modric, como Karim, uno de nuestros jugadores será coronado. Es un sueño”, aseguró.