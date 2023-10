David Ramiro |

Madrid (EFE).- El español Mohamed Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, califica su última temporada con un “diez sobre diez”, asegura a EFE que aún no ha tocado techo como atleta y a medio plazo ambiciona ganar a su gran rival sobre la pista, el noruego Jakob Ingebrigtsen, algo que si lo consigue en los Juegos Olímpicos de París 2024 sería “brutal”.

Katir, de 25 años, es la principal referencia del mediofondo español en la actualidad. Pese a su juventud cuenta en su palmarés con cuatro medallas a nivel internacional resumidas en la plata del último Mundial de Budapest en 5.000, el oro en los Juegos Europeos de este año en Chorzow (Polonia) en 1.500, la plata en 5.000 en los Europeos de Múnich 2022 y el bronce en los Mundiales de Eugene (Estados Unidos) en 2022 también en 1.500.

El español, plusmarquista europeo de 5.000 al aire libre (12:45.01) y de 3.000 en pista cubierta (7:24.68), se encuentra en plena preparación de la próxima temporada, en la que como objetivos principales están el Europeo de Roma en junio y los Juegos Olímpicos de París el mes siguiente.

P: ¿En qué momento se encuentra?

R: Estoy entrenando, estoy en un momento de carga. Estoy metiendo más kilómetros que un maratoniano.

P: ¿Ha tenido vacaciones después del Mundial de Budapest?

R: Estuve quince días sin hacer nada, totalmente desconectado.

P: ¿Hasta final de año qué tiene pensado hacer?

R: Correré algún cross, en Itálica o Soria, y para cerrar el año la San Silvestre vallecana (ganó en 2021). Me encanta la experiencia de cerrar el año con esa carrera y si puede ser con victoria mejor.

P: ¿Cómo ve 2024?

R: No tengo ningún objetivo a corto plazo hasta que no llegue el verano con el Europeo de Roma y los Juegos Olímpico de París. Hasta que no llegue la preparación de pista al aire libre voy a ir cargando y ya veremos el resto.

P: ¿Tiene en mente el Mundial de pista cubierta de Glasgow a principios de marzo?

R: Depende de cómo esté. Si estoy muy bien obviamente lo tengo que correr. Voy con la mentalidad de Juegos pero si estoy en el mismo estado de forma que en Lievin (en marzo de este 2023 batió el récord de Europa bajo techo) iré al Mundial porque puedo conseguir algo.

El camino hacia París

P: ¿Queda mucho o poco tiempo para París en su cabeza?

R: Es mucho tiempo. Si soy sincero no pienso nada de los Juegos hasta que no llegue el momento. No tengo estrés ni nervios. Voy con tranquilidad sin pensar en el futuro. Me gusta tener los pies en el presente y es dónde estoy.

P: ¿Le ilusionan más los Juegos de París que los de Tokio?

R: Los Juegos son los Juegos pero fue muy triste que no hubiera gente por la pandemia en Tokio. París va a ser increíble.

P: ¿Estará su familia en París?

R: No creo que se lo pueda permitir. Es muy caro estar allí por el precio de los hoteles, las entradas, el viaje. Los Juegos están hechos para gente que se lo puede permitir. Cuestan una barbaridad. Hay franceses que se están quejando de los precios, así que no me puedo imaginar para los que somos de pueblo.

P: 2023 Ha sido un año redondo. ¿Qué nota le pone?

R: Diez de diez. Ha sido increíble. Desde pista cubierta hasta el aire libre y pasando por el cross porque corrí el Europeo en Turín. Estuvo genial.

P: ¿Por dónde pasa su margen de mejora?

R: No lo sé. Me gusta entrenar, obviamente muy fuerte, hacerlo a tope, pero también hacerlo con tranquilidad y con paz. Gracias a eso hay una mejora increíble. Aún no he llegado a tocar mi techo, tengo un margen de mejora brutal.

P: ¿Puede ganar a Ingebrigtsen en 2024?

R: Ojalá pueda hacerlo y más en unos Juegos, sería brutal. Es un reto para mi pero también para él porque el resto no somos cojos. Él sabe que hay atletas que ya no son uno más, sino que son rivales para él.