Redacción deportes (EFE).- El exciclista alemán Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia 1997 y de la Vuelta 1999, cumplirá 50 años el próximo 2 de diciembre, todo un milagro si se tiene en cuenta que estuvo cerca de la muerte por el consumo de drogas y alcohol.

A punto de salir a la luz un documental sobre su vida, el alemán relató en la revista alemana Stern los avatares que ha librado desde que abandonó la práctica profesional del ciclismo en 2006.

El exciclista alemán Jan Ullrich a su salida del juicio en su contra en Weinfelden, Suiza, en julio de 2015. EFE/Ennio Leanza

“Hace cinco años me encontraba en una situación muy profunda”, admite Ullrich, convertido “en un monstruo en poco tiempo” por su adicción al alcohol y la cocaína.

Por suerte, el excampeón alemán, nacido en la antigua RDA, ve ahora la luz gracias al apoyo de sus allegados, de sus 4 hijos y de su amigo y antiguo rival estadounidense Lance Armstrong.

“Quería ver crecer a mis hijos, y gracias a Dios ahora me encuentro bien. Hace cinco años estaba en lo más profundo. Estoy feliz de haber encontrado la fuerza para volver a tener una visión positiva de la vida”, asegura Ullrich, quien incluso dice sentirse con ganas de “volver a andar en bicicleta”.

Drogas y alcohol

Su relación con el alcohol y las drogas será alguno de los temas que comentará en un documental que a punto está de salir a la luz, un asunto que casi termina con una estrella del ciclismo de los años 90.

“El detonante para contar mi historia fue el profundo abismo que casi me cuesta la vida, donde perdí mucho. Cuando recuperé las fuerzas, se me abrieron los ojos y me di cuenta de que tenía que cambiar mi vida. Ahora estoy feliz, me siento bien”, recalca.

Jan Ullrich, en el centro como medalla de oro y campeón de los mundiales de ciclismo del año 2000. EFE/J.J.GUILLEN

El también campeón del Mundo contrarreloj y oro olímpico en Sydney 2000 cuenta en el documental su pasado con el dopaje, que le atrapó, como a muchos ciclistas de se generación.

Ullrich declara que, a pesar de sus grandes condiciones para triunfar en el ciclismo, debía participar del dopaje para competir. “La sensación general en aquel momento era que, sin esta ayuda, habría sido como ir a un tiroteo armado sólo con un cuchillo”.

Según el exciclista, sus abogados le aconsejaron que guardara silencio, lo que le costó muy cara. “Seguí sus consejos, pero sufrí las consecuencias durante mucho tiempo. En 2006 no podía hablar porque no quería quedar como un traidor. Si hubiera hablado, habría arrastrado a mucha gente conmigo. No fue fácil permanecer en silencio durante tantos años. Mi pasado pesaba mucho en mi alma”, resume.

La satisfacción de su antiguo director deportivo

El belga Rudy Pevenage, exciclista y director deportivo del alemán Ullrich, dijo sentirse “satisfecho” porque su pupilo “va a tener una nueva vida”.

Pevenage fue uno de los asistentes a la proyección del documental “Jan Ullrich – The Hunted” en Munich, la noche del pasado miércoles.

El exciclista alemán, durante un descanso de la sesión de su juicio en Zúrich, el 21 de julio de 2015. EFE/ENNIO LEANZA

Según recoge la publicación Sporza, el belga también expresó su alegría por que Ullrich admitiera su vinculación con el dopaje.

“Estoy muy satisfecho. Muchas veces he instado a Jan a hacerlo. Él también quería hacerlo, pero siempre me dejó claro que se metería en problemas legales si lo admitía todo. Por eso lo hizo hace unos días, no hace años”, afirma el exmentor de Ullrich, a quien ve “diferente” en comparación con el Ullrich al que conoció “hace unos años”.

Pevenage, de 69 años, se refirió al uso del dopaje en el ciclismo, a primeros de este siglo. “Fue una época en el ciclismo en la que era difícil mantenerse en la cima sin estas herramientas. Incluso con sus capacidades físicas habría sido muy difícil”.

Patrick Lefevere, director del equipo Quick Step, y Rudy Pevenage, director deportivo del T-Mobile, en 2006. EFE/Gero Breloer

“En el ciclismo”, continuaba en la entrevista, “ha habido un período de anfetaminas, un período de anabolizantes, un período de EPO… La UCI tardó mucho en sacar al mercado el pasaporte sanguíneo”, asegura.

Un periodo aquel en el que, según Pevenage, “Ullrich y muchos otros corredores estuvieron involucrados”.

Explica el extécnico belga que la bicicleta sigue siendo importante en la vida de Ullrich. “Jan tiene un nuevo entrenador que lo cuida muy bien. Principalmente volverá a andar en bicicleta. Este año ya ha hecho vacaciones en bicicleta en Mallorca juntos a Lance Armstrong. Ese será su trabajo más importante”, concluyó.