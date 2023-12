Madrid (EFE).- Este es el calendario de la fase final de la Eurocopa 2024, según el sorteo celebrado este sábado en Hamburgo.

Primera fase

– Viernes 14 de junio de 2024:



Grupo A: ALEMANIA – ESCOCIA (Múnich)



– Sábado 15 de junio de 2024:



Grupo A: HUNGRÍA – SUIZA (Colonia)

Grupo B: ESPAÑA – CROACIA (Berlín)

Grupo B: ITALIA – ALBANIA (Dortmund)



– Domingo 16 de junio de 2024:



Grupo C: SERBIA – INGLATERRA (Gelsenkirchen)

Grupo C: ESLOVENIA – DINAMARCA (Stuttgart)

Grupo D: POLONIA/ESTONIA/GALES/FINLANDIA – PAÍSES BAJOS (Hamburgo)



– Lunes 17 de junio de 2024:



Grupo D: AUSTRIA – FRANCIA (Dusseldorf)

Grupo E: BÉLGICA – ESLOVAQUIA (Fráncfoort)

Grupo E: RUMANÍA- ISRAEL/ISLANDIA/BOSNIA/UCRANIA (Múnich)



– Martes 18 de junio de 2024:



Grupo F: TURQUÍA – GEORGIA/LUXEMBURGO/GRECIA/KAZAJISTÁN (Dortmund)

Grupo F: PORTUGAL – REPÚBLICA CHECA (Leipzig)



– Miércoles 19 de junio de 2024:



Grupo A: ESCOCIA – SUIZA (Colonia)

Grupo A: ALEMANIA – HUNGRÍA (Stuttgart)

Grupo B: CROACIA – ALBANIA (Hamburgo)



– Jueves 20 de junio de 2024:



Grupo B: ESPAÑA – ITALIA (Gelsenkirchen)

Grupo C: DINAMARCA – INGLATERRA (Fráncfoort)

Grupo C: ESLOVENIA – SERBIA (Múnich)



– Viernes 21 de junio de 2024:



Grupo D: POLONIA/ESTONIA/GALES/FINLANDIA – AUSTRIA (Berlín)

Grupo D: PAÍSES BAJOS – FRANCIA (Leipzig)

Grupo E: ESLOVAQUIA – ISRAEL/ISLANDIA/BOSNIA/UCRANIA (Dusseldorf)



– Sábado 22 de junio de 2024:



Grupo E: BÉLGICA – RUMANÍA(Colonia)

Grupo F: TURQUÍA – PORTUGAL (Dortmund)

Grupo F: GEORGIA/LUXEMBURGO/GRECIA/KAZAJISTÁN – REPÚBLICA CHECA (Hamburgo)



– Domingo 23 de junio de 2024:



Grupo A: SUIZA – ALEMANIA (Fráncfoort)

Grupo A: ESCOCIA – HUNGRÍA (Stuttgart)



– Lunes 24 de junio de 2024:



Grupo B: ALBANIA – ESPAÑA (Dusseldorf)

Grupo B: CROACIA – ITALIA (Leipzig)



– Martes 25 de junio de 2024:



Grupo C: INGLATERRA – ESLOVENIA (Colonia)

Grupo C: DINAMARCA – SERBIA (Múnich)

Grupo D: PAÍSES BAJOS – AUSTRIA (Berlín)

Grupo D: FRANCIA – POLONIA/ESTONIA/GALES/FINLANDIA (Dortmund)



– Miércoles 26 de junio de 2024:



Grupo E: ESLOVAQUIA – RUMANÍA(Fráncfoort)

Grupo E: ISRAEL/ISLANDIA/BOSNIA/UCRANIA – BÉLGICA (Stuttgart)

Grupo F: GEORGIA/LUXEMBURGO/GRECIA/KAZAJISTÁN – PORTUGAL (Gelsenkirchen)

Grupo F: REPÚBLICA CHECA – TURQUÍA (Hamburgo)

Octavos de final

– Sábado 29 de junio de 2024:



37. 1º A – 2º C (Dortmund)

38. 2º A – 2º B (Berlin)



– Domingo 30 de junio de 2024:



39. 1º B – 3º A/D/E o F (Colonia)

40. 1º C – 3º D/E o F (Gelsenkirchen)



– Lunes 1 de julio de 2024: .41. 1º F – 3º A/B/C (Fráncfoort)



42. 2º D – 2º E (Dusseldorf)



– Martes 2 de julio:



43. 1º E – 3º A/B/C o D (Múnich)

44. 1º D – 2º F (Leipzig)

Cuartos de final

– Viernes 5 de julio de 2024:



45. Ganador del 39 – Ganador del 37 (Stuttgart)

46. Ganador del 41 – Ganador del 42 (Hamburgo)



– Sábado 6 de julio de 2024:



47. Ganador del 43 – Ganador del 44 (Berlin)

48. Ganador del 40 – Ganador del 38 (Dusseldorf)

Semifinales

– Martes 9 de julio de 2024:



Ganador del 45 – Ganador del 46 (21.00 horas / Múnich)



– Miércoles 10 de julio de 2024: Ganador del 47 – Ganador del 48 (21.00 horas / Dortmund)

Final

– Domingo 14 de julio de 2024:



Ganador primera semifinal – ganador segunda semifinal (21.00 horas / Berlín).