García Pimienta: Viera es historia del club, me ayudó mucho y el martes estaré apoyándole

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, ha dicho este viernes, tras confirmarse que Jonathan Viera deja la entidad, que el veterano es “historia del club”, que le ayudó “mucho” a su llegada, sobre todo “en los malos momentos”, por lo que el martes le apoyará en una rueda de prensa donde explicará por qué se marcha.

El técnico catalán, sin ser preguntado por este asunto, ha iniciado la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz refiriéndose a Jonathan Viera, aunque sin entrar en detalles de los motivos de la ausencia del jugador de las convocatorias, después de jugar su último partido a principios de octubre pasado ante el Villarreal.

“Quiero agradecerle todo lo que ha aportado al fútbol en general y a la UD Las Palmas en particular, es historia del club, mucha gente me comenta que es el mejor jugador que ha visto en el siglo XXI en este club, pasa a ser historia, no tengo ninguna duda. Quiero agradecerle su compromiso muy claro en la primera temporada, cuando llegué se echó el equipo a su espalda como no había visto nunca a un jugador y jugamos el ‘play-off’ gracias a él, y la temporada pasada conseguimos el ascenso también gracias a él”, ha explicado.

Pimienta ha catalogado a Viera como uno “de los mejores jugadores en el campo y el mejor en el vestuario”, y ha hecho énfasis en la ayuda que le prestó al llegar al banquillo, “cuando las cosas no funcionaban bien al principio”, tanto por el trato que tuvo hacia él como “porque no dejó de creer en” el equipo.

Por todo ello, el preparador catalán le desea “toda la suerte del mundo, a nivel profesional y personal, al igual que a su familia, y el próximo martes estará con él apoyándole”.

A juicio de Pimienta, Viera es una figura “difícil de sustituir” con algún jugador de la actual plantilla.

En cuanto al partido del próximo domingo contra el Cádiz, Pimienta considera que en caso de ganar, la UD Las Palmas dará “un paso muy importante de cara al objetivo”, el de la permanencia en Primera División.

“El Cádiz está en una situación difícil y se está jugando muchísimo, pero tiene jugadores experimentados, muy solidarios, con una forma clara de jugar, y es un partido para trabajarlo mucho y tener paciencia, también la afición”, ha relatado.

Además, cree que el equipo grancanario está ahora mismo “a su máximo nivel” y debe “aprovechar este momento”.

Pimienta no teme a la cuesta de enero, con enfrentamientos ante Barcelona, Tenerife (Copa del Rey), Villarreal o Real Madrid, siempre que tenga a todos sus futbolistas disponibles. “Tenemos una plantilla amplia y hay muchos jugadores que merecen jugar”, ha matizado.

Por ello, asegura que en el mercado de enero “no hay intención de firmar a ningún jugador”, y tampoco esperan ninguna salida, pero el club debe estar “preparado para lo que pueda suceder”.

Incluso ha descartado la marcha del delantero Munir El Haddadi, tentado por el fútbol árabe: “He hablado con el jugador y al menos él no tiene esa oferta, y se va a quedar”, ha asegurado. EFE