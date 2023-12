Barcelona (EFE).- El FC Barcelona ha decidido demandar a Libero Football Finance AG por no haberle abonado los 40 millones de euros correspondientes a la compra del 10% de Barça Vision, operación vehiculada a través de la sociedad Bridgeburg Invest que finalmente no se ha producido.



Según ha podido saber EFE de fuentes de la entidad azulgrana, el Barça había ampliado el plazo para que Libero pagase esos 40 millones, previsto inicialmente para el pasado mes de agosto, hasta el 31 de diciembre de 2023.



Sin embargo, el pago no se ha producido y el club ha puesto en marcha las acciones legales correspondientes para reclamarlo, a la vez que ha empezado a activar las alternativas para encontrar un comprador de ese 10% de Barça Vision que ocupe la posición del fondo de inversión alemán.



Inicialmente, el FC Barcelona vendió el 49% de Barça Vision, empresa encargada de la creación, producción y comercialización de toda la oferta audivisual del club, a Orpheus Media y Socios.com, a cambio de 200 millones de euros.



El pasado verano, entre Libero y NIPA recompraron el 29,5% de ese 49%, para desbloquear la operación y reactivar esta ‘palanca’, pero el primero no se ha hecho cargo de los 40 millones que le correspondía abonar en la adquisición, por lo que el asunto acabará en los tribunales.