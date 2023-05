París (EFE).- Los sindicatos franceses sacaron a la calle este lunes a cientos de miles de personas con ocasión del 1 de mayo, en una nueva prueba de fuerza contra la reforma de las pensiones, la decimotercera desde comienzos de enero, y que también podría ser la última en este formato inédito.

Los líderes de las centrales sindicales, que volvieron a desfilar juntos (algo que no ocurría en un 1 de mayo desde 2009), calificaron de “histórica” esta movilización, aunque una parte del protagonismo informativo lo volvieron a capitalizar los grupos violentos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) indicó que hubo 2,3 millones de manifestantes en todo el país (550.000 en París), lo que, según su propia contabilidad, sería el segundo día con mayor participación desde que empezó el 19 de enero el movimiento contra la reforma de las pensiones.

En cambio, el Ministerio del Interior contabilizó 782.000 manifestantes en todo el país y 112.000 en la capital.

Los sindicatos franceses tienen intención de seguir actuando para tratar de anular la reforma de las pensiones contra la que se han movilizado durante más de tres meses, pero en la jornada del Primero de Mayo en Francia dan prioridad a las reivindicaciones salariales, que constituyen la principal preocupación de los trabajadores.

“Los salarios son un enorme problema en Francia”, subrayó la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT, segunda central en Francia), Sophie Binet, que se quejó este lunes de que ese tema no figure en la agenda de discusión que les está proponiendo el Gobierno en su intento por pasar página de la crisis de las pensiones.

Binet, que participaba en París en la tradicional manifestación del 1 de mayo en París, organizada excepcionalmente con todos los otros sindicales en continuidad de las protestas contra la reforma de las pensiones, denunció en declaraciones a la prensa que “por primera vez los salarios están bajando en euros constantes por la explosión de los precios”.

La secretaria general del Sindicato CGT, Sophie Binet (C), participa con otros líderes sindicales en la marcha anual del Primero de Mayo en París, Francia. EFE/Christophe Petit Tesson

Sobre ese punto, su exigencia es que se restablezca el mecanismo de revalorización automática de los salarios con la inflación, como ya existía en Francia hasta 1983, y como existe en otros países vecinos como Bélgica y Luxemburgo.

“La única forma que tenemos de evitar los daños -subrayó- es indexar todos los salarios con los precios” porque lo que está ocurriendo es que cada vez hay más trabajadores que se quedan en el salario mínimo, recalcó.

El líder del primer sindicato francés, Laurent Berger, de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), insistió este Primero de Mayo en que entre los temas que tiene intención de abordar en cuanto le convoque la primera ministra, Élisabeth Borne, es “la subida de los mínimos sectoriales” en Francia .

Berger explicó que como el salario mínimo sí que se revaloriza automáticamente en función de la inflación, pero no ocurre lo mismo con los salarios mínimos de cada sector de actividad, cada vez hay más trabajadores que se quedan estancados en ese salario mínimo durante años por falta de renegociaciones salariales en sus convenios.

El secretario general de la Confederación CFDT, Laurent Berger, (i) y la Secretaria general adjunta, Marylise Leon, participan en la marcha anual del Primero de Mayo en París , Francia. EFE/Christophe Petit Tesson

“Por tanto -añadió-, uno de los temas que vamos a defender es condicionar las ayudas públicas a las empresas a que no haya mínimos sectoriales que estén por debajo del salario mínimo general”.

Tanto Binet como Berger afirmaron que no van a dejar de reclamar la anulación de la reforma de las pensiones que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que ya está promulgada desde hace más de dos semanas, y mostraron su compromiso en mantener la unidad sindical en esa oposición.

Pero, más allá de indicar que mañana por la mañana van a reunirse para diseñar la estrategia, una y otro mostraron matices sobre la forma de plantearse las cosas a partir de ahora.

Porque este Primero de Mayo en Francia , que es la décimo tercera jornada de movilización contra esa reforma desde mediados de enero y la CFDT considera que no tiene sentido organizar más puesto que eso no conseguirá que el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, renuncie a esa ley.

Berger indicó que “hay que decir claramente que la ley está promulgada. No hay que engañar a los trabajadores: No vamos a conseguir con una manifestación que el Gobierno dé marcha atrás. Pero no vamos a callarnos y vamos a mostrar nuestro descontento”.

En cualquier caso, avanzó que aceptarán la invitación de Borne para abrir discusiones sobre otros asuntos laborales pero con la condición de que se les tenga en cuenta y de que “se escuchen las reivindicaciones salariales”.

Altercados en París y otras ciudades francesas con motivo del Primero de Mayo

Aunque las marchas se desarrollaron sin incidentes en la inmensa mayoría de las 300 que se habían organizado por todo el país, hubo diversos altercados en Nantes, Lyon, Toulouse o, sobre todo, en París.

En la capital, las escaramuzas fueron continuas a lo largo de todo el recorrido de la comitiva entre la plaza de la República y la de la Nación entre las fuerzas del orden y grupos radicales, que reventaron escaparates y vitrinas de comercios o entidades financieras y quemaron contenedores y todo tipo de mobiliario urbano.

Policía antidisturbios en la marcha anual del Primero de Mayo en París, Francia. EFE/Christophe Petit Tesson

La policía replicó con cargas, gases lacrimógenos y el uso al final de la marcha de camiones con cañones de agua a presión para dispersar a los alborotadores y también para extinguir un incendio en los bajos de un edificio en la plaza de la Nación.

12.000 policías desplegados en el Primero de Mayo en Francia

Las fuerzas del orden utilizaron drones para supervisar los desfiles, una cuestión que generó polémica en los días anteriores y que dio lugar a recursos judiciales para evitarlo, con el argumento de que esos dispositivos iban a cercenar las libertades públicas.

Los tribunales no aceptaron esos recursos con la sola excepción de Ruán, donde los jueces limitaron el tiempo y el espacio en el que los policías podían utilizar esos drones al de la convocatoria y al recorrido de la manifestación en esa ciudad.

Según la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Ródano, el recurso a los drones permitió la detención de una treintena de personas causantes de incidentes en Lyon.

Un total de 12.000 policías habían sido desplegados en todo el país por el Ministerio del Interior, 5.000 de ellos en París.

Altercados que roban protagonismo a los sindicatos

Antes de que empezara la marcha de París, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primer sindicato del país), Laurent Berger, había reiterado su condena de “cualquier forma de violencia contra los bienes y las personas”, al tiempo que pedía que esa no fuera la cuestión que centrara la atención.

Policías de la BRAV-M (Brigada de Represión de la Acción Violenta Motorizada) cargan contra los manifestantes en la marcha anual del Primero de Mayo en París, Francia. EFE/Christophe Petit Tesson

Porque el objetivo de las centrales era, sobre todo, reiterar su rechazo a la reforma de las pensiones, ya promulgada desde hace más de dos semanas, que retrasará la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que ha conseguido mantenerles unidos.

Una unidad que puede empezar a fisurarse, una vez que Berger ha dicho que acudirá a la cita que espera que lance en los próximos días la primera ministra, Élisabeth Borne, para discutir de otros temas, en un intento por el Gobierno de pasar página de una crisis que le ha sumido en una inquietante parálisis.

La secretaria general de la CGT (CGT, segunda central del país), Sophie Binet, aunque coincidió con Berger en la urgencia de abordar la revalorización de los salarios, que están perdiendo poder adquisitivo por la inflación, se mostró menos dispuesta a sentarse a discutir con el Ejecutivo aparcando el tema de las pensiones.

Heridos 108 policías en las manifestaciones en Francia y 291 detenidos

Un total de 108 agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos, uno de ellos con quemaduras graves, en los altercados y enfrentamientos de las manifestaciones del 1 de mayo en Francia, e las que se han practicado 291 detenciones.

Estas cifras, que son todavía provisionales, las ha dado el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, en una breve comparecencia ante la prensa poco antes de las 20.00 locales (18.00 GMT) en la que insistió en que “esta violencia debe ser condenada por todo el mundo”.

Darmanin, que ha subrayado que en la inmensa mayoría de las 300 manifestaciones que han convocado los sindicatos por todo el país las cosas se han desarrollado con normalidad, ha hecho notar en cualquier caso que “108 policías heridos un 1 de mayo es extremadamente grave”.

Los principales incidentes se han producido en Nantes, Lyon, Angers y, sobre todo en París, donde se habían contabilizado 19 policías heridos y donde los enfrentamientos continuaban a última hora de la tarde en torno a la plaza de la Nación, que es donde ha terminado el cortejo.