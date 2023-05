Tokio (EFE).- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo obtuvo un beneficio neto de 432.768 millones de yenes (2.920 millones de euros) en su último ejercicio, un 9,4 % interanual menos, debido a un frenazo de ventas de la consola Switch y sus juegos, y a los problemas de chips.

La empresa con sede en Kioto, al oeste de Japón, vio recortado su beneficio operativo un 14,9 % interanual, hasta 504.375 millones de yenes (3.405 millones de euros), en su año fiscal más reciente, que transcurrió entre el 1 de abril de 2022 y el pasado 31 de marzo, según su informe financiero publicado este martes.

La facturación por ventas de Nintendo cayó un 5,5 % con respecto al año previo, hasta 1,6 billones de yenes (10.800 millones de euros), debido a una disminución de la facturación de software asociada, entre otros factores, a la de hardware.

Nintendo vendió 17,97 millones de unidades de sus consolas Switch en su ejercicio más reciente, lo que supone un 22,1 % menos.

Logo del Nintendo Switch. EFE/FRANCK ROBICHON

“La carestía de semiconductores y otros componentes impactaron la producción hasta en torno a finales de verano, y no experimentamos el crecimiento de ventas durante el periodo vacacional que sí vimos en el ejercicio fiscal previo”, explicó la empresa en el informe.

Pese a que las ventas de juegos se mantuvieron estables, bajaron un 9 % interanual hasta 213,96 millones de copias, “afectadas, hasta cierto punto, por la caída de ventas de hardware”, añadió.

Ventas de “Pokémon Escarlata” y “Pokémon Púrpura”

La empresa destacó las ventas de “Pokémon Escarlata” y “Pokémon Púrpura”, con 22,1 millones de copias, o los 10,67 millones de unidades de “Splatoon 3”, además del superventas “Mario Kart 8 Deluxe”, del que vendió 8,45 millones de copias en el año hasta finales de marzo, elevando las ventas acumuladas a 53,79 millones.

Desde que la consola Switch saliera al mercado el 3 de marzo de 2017, las ventas acumuladas de las tres versiones existentes de la plataforma ascendían a 125,62 millones de unidades a 31 de marzo, mientras que las copias de juegos para la consola comercializadas hasta entonces habían superado los mil millones.

En lo que respecta a la digital de Nintendo, donde se incluyen las ventas de copias digitales de juegos y expansiones o sus servicio de suscripción de pago Nintendo Online, sus ventas aumentaron un 12,7 %, hasta 405.200 millones de yenes (2.730 millones de euros).

El beneficio de Nintendo cae un 9,4 % por la carestía de los chips y peores ventas. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

En lo que respecta a su ejercicio fiscal actual, Nintendo sigue apostando por Switch en su séptimo año en el mercado, con la meta de “no sólo de llevar un dispositivo a cada hogar, sino varios a cada hogar, o incluso uno por persona”, señaló en su informe financiero.

La empresa espera que sus ventas anuales de Switch alcancen los 15 millones en el presente ejercicio.

Para ello confía, entre otras cosas, en que “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, que saldrá al mercado este viernes 12 de mayo, se convierta en un impulsor de las ventas como lo fuera su predecesor, el cuarto juego más vendido de la plataforma.

Nintendo también destacó su experiencia cinematográfica con “Super Mario Bros.: La Película” como “parte de nuestros esfuerzos pos expandir el número de personas que tienen acceso a la IP”, y señaló que “a través de iniciativas como esta, trabajaremos para hacer crecer continuamente nuestra plataforma de videojuegos, que es nuestro negocio principal”.

Aún con todo, Nintendo ofreció unas previsiones pesimistas para 2023, con una estimación de caída de su beneficio neto del 21,4 % interanual, hasta 340.000 millones de yenes (2.290 millones de euros), y un retroceso de su ganancia operativa del 10,8 %, hasta 450.000 millones de yenes (3.030 millones de euros).

La empresa prevé, además, que sus ventas caigan un 9,5 %, hasta 1,45 billones de yenes (9.780 millones de euros).