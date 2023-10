Madrid (EFE).- Las gestiones del Gobierno a través de la embajada española en París (en particular entre los Ministerios de Agricultura e Interior de ambos países), tras el bloqueo de viticultores franceses del paso fronterizo de Le Perthus, han conducido a su reapertura desde las 15 horas y no ha habido nuevos incidentes.



Según han detallado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “el Gobierno español, tras los contactos habidos, espera y desea que tales actos ilegales no se vuelvan a producir”.



Alrededor de 500 viticultores franceses han bloqueado este jueves el paso de Le Perthus para exigir el fin de las importaciones, procedieron al filtrado de los vehículos que entraban desde España y saquearon un camión con tomates, cuya carga vaciaron en el asfalto.



Sus quejas se dirigen en particular contra el vino a granel que llega de España y que en la mayor parte de los casos se embotella en Francia para su comercialización.



Desde las organizaciones agrarias y de transporte de mercancías han rechazado el incidente y han reclamado la intervención de las autoridades contra lo que consideran un acto vandálico contra la libre circulación de mercancías que recogen los tratados de la Unión Europea

Viticultores franceses saquean camiones españoles en la frontera de Le Perthus. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Inacción de las fuerzas del orden

La Prefectura (delegación del Gobierno) de los Pirineos Orientales explicó a EFE que los viticultores vaciaron el cargamento de camiones españoles, pero no dio ninguna información sobre la inacción de las fuerzas del orden.

Sí que precisó que los manifestantes habían cerrado completamente la entrada 43 de la autopista en Le Boulou y habían reducido en el peaje el paso a dos carriles, por los que dejaban circular a los vehículos ligeros y a “algunos camiones” después de filtrarlos.

La Prefectura había pedido a media mañana que se evitara la zona ante la posibilidad de “fuertes ralentizaciones”.

Una parte de los manifestantes había comenzado su acción en Narbona, donde el presidente del Sindicato de Viticultores de Aude, Frédéric Rouanet, anunció que iban a “detener las importaciones españolas”, a las que acusan de estar provocando el hundimiento de muchas explotaciones en el sur de Francia con precios muchos más bajos que los suyos.

Los agricultores españoles exigen medidas contra el bloqueo

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han exigido que las autoridades adopten medidas contra el ataque en Francia a sus productos, después de que viticultores galos bloqueasen este jueves un paso fronterizo con España.

El presidente de Asaja en La Rioja, Eduardo Pérez, ha rechazado, en declaraciones a Efeagro, que “la policía francesa no tomase medidas” para evitarlo y ha exigido a las autoridades que “tomen cartas en el asunto”.

Ha considerado que ese tipo de actos “son prácticas habituales con diferentes productos alimentarios” y esta vez se ha dirigido contra las compras de vino español en Francia.

“Todos los años se hacen compras de vino pero, si el precio del vino a granel está por encima del coste como marca la Ley de la cadena, no hay ningún problema. Los problemas de existencias también los tenemos en España, pero eso no tiene nada que ver con las compras de vino entre países de la Unión Europea (UE)”, ha afirmado Pérez.