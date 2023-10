Berlín/Fráncfort(Alemania)/Madrid (EFE).- Los temores sobre la situación de los 5.000 trabajadores de Siemens Gamesa en España se han acrecentado este jueves después de que su matriz, la alemana Siemens Energy, reconociera que se está viendo obligada a negociar con el Gobierno de ese país avales que le permitan endeudarse.



Las dificultades atravesadas por la energética alemana son paralelas a las de la entidad en España, que prevé anunciar el próximo 15 de noviembre unas pérdidas de 4.500 millones de euros, a la vez que pedir la implicación del Gobierno español.



Precisamente, el sindicato UGT -tras una reunión con el Ministerio de Industria- defiende que el ejecutivo actúe, ya que “Siemens Gamesa es una empresa estratégica para la transición energética en España y en Europa”, además de contar con una plantilla de miles de empleados distribuidos en ocho plantas del país.

Problemas técnicos que agravan la situación

La situación de la empresa española se agravó tras detectarse problemas técnicos en el rotor -pieza que permite el giro de las aspas de los molinos- de sus principales modelos de aerogeneradores terrestres en fabricación, incluidas las turbinas que están operativas, de las que entre el 15 % y 30 % podría tener fallos en el futuro.



Esta incidencia ha forzado la paralización de las ventas de aerogeneradores y solo acepta determinados pedidos para instalaciones en el mar, lo que ha provocado la reducción de la actividad productiva de la empresa.



Una ralentización que también afecta a los 3.000 proveedores con los que cuenta Siemens Gamesa, la mayoría de ellos ubicados en Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid.



Este escenario hizo que el pasado martes cerca de un millar de trabajadores de la filial española se concentraran en todos los centros de trabajo del fabricante de aerogeneradores para demandar a la dirección que apueste por nuevos productos en el país y reclamar a las administraciones que trabajen para que no se cierren las plantas existentes en España.

Siemenes Energy necesita el aval del Gobierno alemán

Las noticias procedentes de Alemania tampoco son halagüeñas para la plantilla de Siemens Gamesa, ya que su matriz, Siemens Energy, ha explicado este jueves que se ha tenido que pedir avales estatales para la obtención de nuevos préstamos.



El Ministerio de Economía de Alemania declaró que se están produciendo conversaciones “estrechas y en espíritu de confianza” con la división energética de Siemens, pero indicó que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, según informó un portavoz a varios medios del país.



Asimismo, la compañía germana ha reconocido que también ha entablado conversaciones con otros actores, como entidades bancarias socias de la empresa, para asegurar “el acceso a garantías, que permitan el fuerte crecimiento esperado”.



Los avales estatales garantizarían que los bancos mantengan líneas de crédito importantes para algunos proyectos sin encarecerlas y evitaría que pudieran dejar de conceder esos créditos en el peor de los casos.



Una serie de garantías para préstamos que el semanario económico WirtschaftsWoche cifra en 15.000 millones de euros, cantidad que no ha confirmado la energética, que argumenta servían para el desarrollo de proyectos a largo plazo debido al fuerte crecimiento de la entrada de pedidos especialmente en negocios que no tienen nada que ver con la energía eólica.

El Gobierno alemán no se plantea rescatar a Siemens

No obstante, fuentes del diario Die Weit revelan que el Gobierno alemán no baraja en estos momentos la opción de rescatar a Siemens Energy con medios estatales y prefiere por el contrario que acuda en su ayuda la empresa matriz, que participa con un 25,1 % de la empresa en dificultades.



El comunicado de las conversaciones con Berlín ha provocado un desplome de más del 35 % de Siemens Energy en la Bolsa de Fráncfort, que ha contagiado a su matriz, que baja un 4,5 %, y a la empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers, con un retroceso del 3,6 %.