José Carlos Francisco: Si hay un momento para incluir rebajas del IRPF en el REF es ahora

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), José Carlos Francisco, ha afirmado este jueves que “si hay un momento político” para negociar la inclusión en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias de descuentos generales en el IRPF a los residentes canarios “es ahora”.

Francisco dijo en unas jornadas sobre el REF organizadas por el Parlamento de Canarias que él, “conceptualmente”, siempre fue partidario de que los descuentos e incentivos fiscales del REF estuvieran ligados a la inversión o al empleo.

Pero “las cosas cambian”, entre ellas “la seriedad de la política, la firmeza de las leyes, la congruencia de las decisiones políticas”, argumentó.

Y citó como ejemplo que hay acuerdos políticos para el traspaso de la Seguridad Social a una comunidad autónoma o que a otra le condonen el 20% de su deuda, en referencia a los acuerdos de investidura con partidos vascos y catalanes.

Por eso concluyó Francisco que “si hay un momento político” para negociar una nueva propuesta, como los descuentos en el IRPF en Canarias tal y como ocurre en el caso de los residentes de Ceuta y Melilla, “a lo mejor es ahora”.

En la mesa redonda estuvieron junto a Francisco el comisionado del REF, José Ramón Barrera, el asesor fiscal Pedro González de Chaves y los economistas Antonio Oliveira, que fue viceconsejero de Presidencia en la anterior legislatura, y Fermín Delgado, exviceconsejero de Hacienda en el anterior periodo.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, dijo al respecto del IRPF que él no tiene un planteamiento concreto pero recordó que en el pasado a las islas se les otorgó un diferencial fiscal como compensación de las desventajas de no estar en el territorio continental.

Actualmente las compensaciones fiscales están ligadas a determinadas inversiones, pero aquellas personas que tienen un negocio y no tienen acceso a posibilidades de inversión no tienen compensaciones frente a las desventajas y la carestía y están en la misma situación que un peninsular, por lo que “quizás la filosofía del fuero canario no se está produciendo”.

No obstante, el comisionado enmarcó estas ideas en un momento en el que hay que pararse a reflexionar sobre el REF de 1994 y la necesidad de adaptarlo a las nuevas realidades económicas y sociales, pero siempre desde el consenso y la unidad desde Canarias como ha ocurrido siempre en el pasado.

Fermín Delgado, que fue viceconsejero de Hacienda, rechazó esa propuesta de rebajas generales en el IRPF porque “el REF no es un mecanismo para pagar menos impuestos”.

“Las bonificaciones o reducciones en la tributación tienen que ser una contraprestación para la sociedad” en forma de inversión o empleo, dijo Delgado, y aludió a la dificultad que puede suponer defender ante las demás comunidades autónomas que Canarias deje de contribuir a la caja común por el IRPF en un momento en el que se puede abrir la negociación del sistema de financiación autonómica.

Canarias ya no aporta por el IVA, puesto que el IGIC financia al Gobierno de Canarias, a cabildos y a ayuntamientos, así que sería muy difícil plantear descuentos adicionales en el IRPF, dijo Delgado, y rechazó que se compare al archipiélago con Ceuta y Melilla, que juntas suman la población de La Laguna.

Sobre la figura del IGIC también se pronunció José Carlos Francisco, quien mencionó que hay “un debate” entre los especialistas sobre si sería conveniente sustituirlo por un IVA, con la misma estructura tributaria pero con tipos mucho más bajos.

Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia en la anterior legislatura, también rechazó que se incluyan en el REF descuentos fiscales sin más, porque “las medidas del REF deben ser a cambio de algo, a cambio de contribuir” porque ese es el diferencial que justifica el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Los expertos participantes en la mesa redonda coincidieron en que es necesaria una actualización del Régimen Económico y Fiscal para adaptarse a una economía digital, puesto que la Ley del REF, aunque fue reformada en 2007, 2014 y 2018, es de 1994, cuando apenas estaba naciendo internet.

Además, debe adaptarse para mejorar la productividad de la economía canaria y evitar su alejamiento de la renta media española que se produce de manera continuada desde hace más de veinte años.

Otro aspecto crucial en una eventual reforma del REF, según puso de manifiesto el asesor fiscal Pedro González de Chaves, es garantizar la seguridad jurídica, ya que muchas de las previsiones fiscales o el acceso a subvenciones están sujetas a interpretaciones de la Agencia Tributaria que finalmente han de dirimir los tribunales.

El comisionado del REF defendió al respecto el establecimiento de algún mecanismo bilateral entre las administraciones estatal y regional de seguimiento permanente del REF para evitar las diferentes interpretaciones.

Las jornadas parlamentaria sobre el REF, convocadas con motivo del quinto aniversario de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, fueron inauguradas por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien destacó que el Régimen Económico y Fiscal ha garantizado un desarrollo equilibrado, ha contribuido a la modernización de Canarias y permite seguir avanzando en la construcción de una comunidad más justa y cohesionada. EFE

