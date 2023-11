Madrid, 30 nov (EFE).- La reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 ha terminado sin acuerdo ni cifras sobre la mesa, pero las partes no han planteado “líneas rojas” y desde los sindicatos se espera llegar a un acuerdo tripartito.



En declaraciones a los medios al término de la reunión de este jueves, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que los sindicatos no han planteado una cifra de subida, sino que el aumento mantenga el SMI en el 60 % del salario medio y que no se pierda poder adquisitivo.



“El 60 % (del salario medio) tiene que garantizarse (con la subida del SMI)”, ha aseverado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y ha añadido que, igualmente, “tiene que tener en cuenta el coste de la vida”.

En este sentido, ha puntualizado que no se trata tanto de la tasa de inflación general -del 3,8 % contando la media de inflación de los últimos 12 meses hasta noviembre- sino de la tasa subyacente, en tanto que “el precio de los alimentos básicos se ha incrementado por encima del 5 %”.

Parámetros para la subida del salario mínimo

Con todo, los sindicatos han asegurado que en su propuesta no han indicado cifras, sino los “vectores” que deben regir la subida.



Asimismo, han señalado que no hay un acuerdo sobre cuál es el 60 % del salario medio, ya que existen diferentes estadísticas y el comité de expertos del Ministerio de Trabajo que el pasado año recomendó una horquilla de subida no ha hecho lo propio en esta ocasión.



Por su parte, fuentes de la CEOE han señalado que en la reunión se han insistido en “la necesidad de indexar los contratos públicos al SMI” y que, en esa petición, han contado con el apoyo de los sindicatos, como estos mismos han confirmado ante los medios.



“No hemos propuesto una subida con cuantías exactas. Hemos hablado de parámetros y objetivos”, ha resumido Luján, que ha indicado que en esos objetivos están de acuerdo.



El vicesecretario general de UGT ha indicado igualmente que el Gobierno no ha hecho ninguna propuesta en tanto que “tiene que ser respetuoso con las partes” y “dictar” la cuantía después de escuchar a los agentes sociales.



La próxima reunión tendrá lugar el próximo lunes 11 de diciembre.