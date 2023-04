Madrid (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha oficializado este domingo su candidatura a las elecciones generales: “Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de nuestro país”.

En el acto en el que ha oficializado su candidatura, Yolanda Díaz ha reconocido que es una mujer que duda mucho, pero ha considerado que “dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida”. “Y hoy humildemente creo que puedo ser útil a nuestro país”, ha dicho.

“Lo vamos a conseguir”, ha recalcado entre gritos y aplausos de las cerca de 3.000 personas que la han acompañado en el polideportivo Magariños donde ha puesto en marcha el contador electoral con el mensaje “Empieza todo”.

Acompañada de representantes de una docena de partidos, entre ellos los ministros Alberto Garzón o Joan Subirats, los alcaldes Joan Ribó y Ada Colau, y el diputado Íñigo Errejón, entre otros, la vicepresidenta ha recordado que ella quiso esperar y lo ha hecho, y en el camino ha sentido la ilusión y la esperanza de “mucha gente que volvía a creer en la cosa pública”.

Una candidatura sin Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho finalmente oficial su candidatura para liderar un proyecto transversal y sin siglas a la izquierda del PSOE y lo ha hecho con el apoyo de una docena de fuerzas políticas de este espacio progresista pero sin la presencia de Podemos, tal como se preveía. “Vamos a estar a la altura”, ha prometido.

Díaz ha puesto en marcha el contador electoral con el mensaje “Empieza todo” en un acto celebrado en el polideportivo Magariños, situado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

Podemos no ha salido este domingo de Ramos en una foto en la que sí estaba la plana mayor de una decena de partidos, entre ellos IU, En Comú, Más País, Compromís, Equo Alianza Verde, Chunta Aragonesista, proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Batzarre, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta y las fuerzas europeas Partido Verde Europeo y Partido de la Izquierda Europea.

Més per Mallorca decidió no incorporarse al proyecto de Díaz y, según han informado dirigentes de esa formación a EFE Baleares, no han asistido al acto de esta mañana en Madrid.

Yolanda Díaz: “Las mujeres no somos de nadie”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aprovechado la oficialización de su candidatura para mandar un recado a Podemos: “yo, mujer, no soy de nadie, estamos cansadas de tutelas”.

Díaz ha repetido varias veces que no es de nadie, “solo de lo mejor de nuestra patria”, un mensaje que ha dejado caer ante la ausencia de Podemos de este acto al que sí han asistido una decena de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, que ven con entusiasmo su proyecto político.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz durante la presentación este domingo de su candidatura de Sumar a las elecciones generales en el polideportivo Magariños de Madrid. EFE/Víctor Lerena

Lo ha hecho citando unas palabras de la poetisa gallega Rosalía de Castro, que, según ha señalado, la acompañan desde que es niña: “Yo soy libre nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rigen mi destino. Las mujeres no somos de nadie, y yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas, no hace falta gritarlo más”.

Es una respuesta que la vicepresidenta segunda ha dado a los morados, incluido su exsecretario general Pablo Iglesias, que no han dejado de decir estos días que si Díaz está dónde está y dentro del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, es gracias a Podemos.

Podemos se ha ausentado del acto de presentación de su candidatura al no conseguir que Sumar aceptara sus exigencias para dejar atado un acuerdo bilateral para celebrar elecciones primarias cuando llegue el momento de elaborar las listas electorales.

Diaz apuesta por “ensanchar la democracia”

Díaz ha reivindicado sus logros al frente del Gobierno como la subida del SMI, la reforma laboral o la ley que ha permitido regularizar a los ‘riders’, y ha reivindicado la “política útil”, “clave para recuperar la esperanza”.

“Nos estaban diciendo que la política era polarización, era ruido”, ha asegurado Díaz, que cree que en Sumar han ido a contracorriente para demostrar que la política con mayúsculas no es eso, sino “llegar a acuerdos, como hacen las personas normales” en su día a día.

“Uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia, cuidarla. Hemos venido aquí a algo muy grande”, ha asegurado la vicepresidenta.

Díaz no ha hecho en su discurso una sola referencia al PSOE y sí ha criticado, aunque de pasada, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para asegurar que en lugar de ofrecer alternativas se dedica a votar en contra de todas las iniciativas del Gobierno: “En nuestro país tenemos un partido que representa muy bien al neoliberalismo. Es el que vota en contra de todo”.

Ha mandado también un recado a ERC, uno de los socios habituales del Ejecutivo, por no apoyar su reforma laboral en el Congreso: “Política no es votar en contra de la reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo”.

“La política de verdad es esa que mira a los ojos de las personas humildes pero mira también con mucha ‘forteza’, en gallego, a los ojos de los poderosos”, ha reivindicado.

Magariños, sede del lanzamiento de su candidatura

Vestida de blanco, su color fetiche, Díaz ha accedido a la pista del polideportivo junto a otros representantes políticos y se ha hecho la primera foto con miembros de la sociedad civil, entre ellos Carla Antonelli, que aparece sentada en el escenario al lado de la vicepresidenta.

Díaz ha elegido para la presentación de su candidatura el polideportivo Magariños, situado en la calle Serrano, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, un centro deportivo con el que tiene un vínculo muy especial el presidente Pedro Sánchez, que jugó en sus pistas como miembro del club de baloncesto Estudiantes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (c) durante la presentación este domingo de su candidatura de Sumar a las elecciones generales en el polideportivo Magariños de Madrid. EFE/Víctor Lerena

Sánchez estudió en el instituto Ramiro de Maeztu, centro al que está adscrito el polideportivo, del que también fue alumna la reina Letizia.

Más Madrid: hay que sumar, no es día de poner condiciones ni malas caras

Las líderes regionales y municipales de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, han señalado este domingo, jornada en que se presenta la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales con la plataforma Sumar, que es día de “aportar y sumar”, no de “negociaciones, condiciones ni tampoco de malas caras”.

García y Maestre, candidatas de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad y la Alcaldía de la capital, respectivamente, lo han dicho en declaraciones a los periodistas antes de entrar al acto de la candidatura, celebrado esta mañana en Madrid, donde han expresado su “ilusión” y “alegría” por el proyecto de Díaz.

El acto, que se prevé multitudinario, se celebra en el polideportivo Magariños de Madrid, donde ya han confirmado su asistencia dirigentes de primera fila de IU, Más País, los Comunes, Compromís, la Chunta aragonesista, Batzarre, Drago, Verdes Equo, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta o el Partido Verde Europeo, mientras que Podemos se ha ausentado finalmente.

Preguntada sobre la no presencia de Podemos, Mónica García ha afirmado que la historia “se cuenta con ausencias pero sobre todo con presencias” y ha opinado que “hoy era fundamental estar aquí”.

El alcalde de Valencia y coportavoz de Compromís, Joan Ribó (3d), la dirigente de Más Madrid, Mónica García (2d) y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d) asisten a la presentación del partido Sumar de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (c) en el polideportivo Magariños de Madrid. EFE/Víctor Lerena

Sobre esta misma cuestión, Maestre ha subrayado que “hoy es un día en el que no se debe hablar ni de condiciones ni se deben poner deberes” a Díaz, “una persona que ha decidido tirar para adelante y liderar un proyecto” para España.

“No es día ni de negociaciones, ni de condiciones ni tampoco de malas caras ni palabras. Hoy es un día para aportar, para sumar, y eso es lo que vamos a hacer”, ha añadido la líder municipal de Más Madrid.

Ambas dirigentes han subrayado que en el acto de Díaz “se respira ilusión” y “compromiso” de Díaz, una persona que “no está a las palabras ni a las peleas” sino “a las cosas importantes”, como es, en su opinión, “mejorar la vida de la gente” y la calidad de vida de España.

Colau sobre la ausencia de Podemos: “seguro estarán la próxima vez”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), ha destacado que “quienes no están” en Madrid este domingo para apoyar a Yolanda Díaz en su candidatura a las elecciones generales por la Plataforma Sumar “seguro estarán la próxima vez” porque “el espacio está abierto”.

A su llegada al acto multitudinario en el polideportivo Magariños de Madrid, Colau ha querido dejar claro que “aquí está todo el mundo invitado, todo el mundo es necesario, todas las que llevamos años trabajando juntas, creo que la mayoría estamos aquí”.

“Y quienes no están aquí, seguro estarán la próxima vez, desde luego el espacio esta abierto, todas somos necesarias, la gente nos pide estar juntas y es un día para estar juntas”, ha añadido en alusión a Podemos, que se ha descolgado de la foto al no lograr imponer sus exigencias.

Vox: “la izquierda nunca suma”

El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho este domingo, en referencia a la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz con la plataforma Sumar a las elecciones generales, que “la izquierda nunca suma”, sino que “siempre resta”, y ha afirmado que “lo que suma de verdad es sumarse a las procesiones de la Semana Santa”.

Ortega Smith lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde la Catedral de la Almudena de Madrid, con motivo de la Misa de Domingo de Ramos.

“Lo que suma de verdad es sumarse a las procesiones de la Semana Santa, donde nos sentimos todos mucho más reconfortados frente a tantos problemas como están sufriendo los españoles, en general, y los madrileños, en particular”, ha comentado tras ser preguntado por el acto de Díaz.