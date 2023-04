Barcelona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.

La sentencia, que no es firme, condena a la consellera por un delito de desobediencia y la inhabilita para ejercer cargos electos estatales, autonómicos, locales o supranacionales así como funciones de gobierno de esos ámbitos.

Para la sala, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificadas personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

Reconoció la desobediencia ante el tribunal

La sentencia recuerda que la propia Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito que se le imputa en el juicio, cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Según el TSJC, su propia defensa “fue clara al respecto cuando admitió que no venía a negar las acusaciones formuladas contra la acusada y a enmascarar las mismas” y reconoció que Serret había sido apercibida por el Constitucional de su deber de paralizar el 1-O.

La sentencia añade que los miembros del Govern “omitieron de forma contumaz lo que se les había ordenado” y que los decretos para la organización del 1-O que suscribieron todos sus miembros, “más allá de la estratégica degradación del valor de la firma de todos los consejeros, era bien expresiva de una inequívoca voluntad de rechazo al mandato constitucional”.

“La culpabilidad de la acusada está fuera de toda duda, no solo por la aceptación expresa de los hechos imputados sino por haber desatendido de forma clara, reiterativa y flagrante, los requerimientos del Tribunal Constitucional”, resalta el tribunal.

Serret quiere seguir como consellera y recurrirá la condena

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, ha dado a entender este miércoles que no piensa por ahora abandonar su cargo, sino que presentará recurso contra su condena y seguirá “confrontando” con el Estado y el sistema judicial español.



En un comunicado, Serret ha evitado dar la batalla por perdida, por lo que no piensa de momento dar un paso atrás: “El Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, que tengo el honor de encabezar, centra en estos momentos mi plena atención, y así continuará siendo. No contemplo ningún otro camino”.

Serret ha remarcado que la sentencia emitida este miércoles “no es firme”, por lo que presentará recurso y continuará defendiéndose “hasta donde haga falta”.

Aragonès: Serret seguirá en el cargo porque la sentencia no es firme

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, continuará en el cargo ya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es firme.

Así lo ha asegurado este miércoles tras su visita a las instalaciones de la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona), acompañado de la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, y del director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes.



“Todo el apoyo a Meritxell Serret, que seguirá con todas sus funciones porque la sentencia no es firme”, ha destacado el presidente catalán, que ha subrayado que la decisión del TSJC tiene como objetivo perseguir “una actividad política”.

Aragonès ha destacado que la consellera continuará en las mismas funciones que lleva a cabo hasta la fecha, “con la confianza redoblada”, a la vez que ha destacado que llevarán “la batalla jurídica hasta los tribunales internacionales”.

Puigdemont: “Buscan inhabilitarnos a todos”

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tildado de “injusta” la condena: “Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca”.

“Condena injusta para una causa judicial injusta”, ha asegurado Puigdemont en un mensaje en su cuenta de Twitter al poco de conocerse la inhabilitación de Serret.

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha afirmado que el referéndum del 1-O “no fue ningún delito y por eso no merece ni un minuto de inhabilitación, cárcel o exilio para nadie”.

“De nuevo, la justicia española interfiere en la política catalana. En el Estado, la política la marcan las togas y no las urnas”, ha dicho Turull en Twitter, que también fue conseller del Govern del 1-O.