Bruselas (EFE).- El presidente del PP Europeo (PPE), Manfred Weber, y la jefa de la delegación popular española en la Eurocámara, Dolors Montserrat, acusaron este miércoles a la Comisión Europea de “hacerle la campaña” al Gobierno por su contundente posición contra el proyecto de ley andaluz para el Parque de Doñana.



“Tengo que ser muy claro: vemos al comisario con una camiseta roja para hacer campaña para Sánchez y no presentándose como alguien que busca soluciones en este nivel”, dijo Weber a la prensa tras una reunión de Montserrat y el también eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido con el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.



Weber tildó de “inaceptable” el “comportamiento” de este comisario, que el pasado lunes cargó en una reunión con la Junta de Andalucía en Bruselas contra el proyecto de ley de regadío en Doñana, del que dijo va “en sentido contrario” a la obligación de proteger el Parque Natural y “podría degradar el humedal”.



En un tono inusual en el debate político europeo, el presidente del PP europeo consideró que la Comisión Europea, y particularmente el comisario lituano, está demostrando “un comportamiento de partido político” en la gestión de la situación de Doñana y consideró que el Ejecutivo comunitario debe “intentar contribuir a soluciones” y ser “un buscador de compromisos”, para lo cual hasta ahora “no está ayudando”.

El PP pide no usar Doñana en campaña electoral

También la eurodiputada popular Dolors Montserrat señaló que le han pedido al comisario y a la Comisión Europea en su conjunto “que no sean utilizados por parte de ningún partido, en este caso por el Partido Socialista de España, durante una campaña electoral como la que estamos ahora mismo teniendo”.



“Estamos en plena campaña electoral de municipales y autonómicas y por tanto, (pedimos) que se abstengan de comunicaciones partidistas por parte de la Comisión durante una campaña y que no sean utilizados por ningún partido durante una campaña electoral, que exijan al Gobierno que se siente con la Junta y que trabajen con sosiego, con serenidad, todos los informes de Doñana”, insistió Montserrat.



La popular también afeó al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la cartera climática, el socialdemócrata Frans Timmermans, que no les haya concedido celebrar una reunión sobre la situación de Doñana pese a solicitarla el mismo día que al comisario de Medio Ambiente.



Además, recalcó que la Comisión les ha dicho que el ente que tiene que hacer cumplir la sentencia europea relativa a Doñana debe ser el Gobierno español y pidió al ministerio encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera que se siente con la Junta de Andalucía para encontrar una solución.

La Comisión Europea quiere medidas urgentes

Montserrat también aseguró que “no se han mencionado” en la reunión con Sinkevicius los duros comentarios de la Comisión Europea del pasado lunes, cuando tras una reunión con la Junta de Andalucía un portavoz del comisario de Medioambiente señaló que “las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia (…) no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario”.



En ese encuentro, la Comisión Europea le trasladó a la Junta que “existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones”.

El comisario de Medioambiente rechaza la acusación

El comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, insistió este miércoles en que la Comisión Europea “actúa como un guardián imparcial de los tratados” europeos tras la acusación del PP europeo de ser parcial sobre Doñana.



“Doñana es importante para España y para la UE (…). Mi mensaje es el mismo: la Comisión actúa como un guardián imparcial de los tratados y la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una prioridad”, dijo el comisario en un mensaje en Twitter.



El comisario europeo recordó que ya se ha reunido sobre este tema con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; la vicepresidenta del Gobierno española Teresa Ribera; la presidenta del grupo socialdemócrata europeo Iratxe García; la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat y con el propio Weber para “escuchar a todas las partes”.