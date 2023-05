Cataluña repetirá en julio las caóticas oposiciones para interinos.

Barcelona (EFE).- La Generalitat de Cataluña repetirá en dos tandas, el 1 y el 8 de julio, los procesos de oposiciones para interinos que se llevaron a cabo el sábado pasado en una jornada caótica en la que ha detectado incidencias en prácticamente la totalidad de los procesos, para los que estaban convocadas 13.581 personas.



El anuncio lo ha hecho este jueves la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, a quien ha acompañado la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, tras reunirse ambas por segunda tarde consecutiva con representantes sindicales de CCOO, UGT e IAC-STAC en el Palau de la Generalitat.

Incidencias graves en el 99, 7 % de los procesos

Después de abrir el lunes un espacio web para que los opositores pudieran compartir información sobre las incidencias ocurridas el sábado, la Generalitat de Cataluña ha recibido hasta las 9.00 horas de este jueves 3.069 formularios, referentes a 10.120 quejas.



En 67 de los 72 procesos se han detectado incidencias que implican la nulidad de los mismos: los aspirantes de estos procesos, interesados en ocupar 1.815 plazas, eran 12.965, es decir, el 99,7 % del total.

Rescisión del contrato con Cegos

De la logística de las pruebas, por primera vez externalizada, se encargó la empresa Cegos, a quien el gobierno catalán adjudicó un contrato hasta el año 2024 por importe de 1,4 millones.



Vilagrà ha dicho que todavía no se había pagado ninguna factura a la compañía y que la Generalitat rescindirá el citado contrato, al tiempo que estudia tomar ulteriores acciones contra Cegos.



También ha anunciado que se compensará económicamente a todos los opositores que participaron en las pruebas, si bien no ha concretado todavía el importe que se abonará ni cuándo se hará efectivo el pago.



La consellera ha remarcado que otros 32 procesos de oposiciones para interinos de ese sábado, en los que participaron 2.641 personas que se disputaban 383 plazas, sí han sido válidos y no se repetirán, pues en ese caso la organización corrió a cargo de distintas consellerías.

Exámenes en julio

Las pruebas se repetirán en dos fases y a ella solo podrán acudir quienes fueron convocados a las pruebas del sábado.

El 1 de julio estarán llamados a hacer las pruebas 3.695 interinos (aspirantes a agentes rurales, abogacía, ejecución penal y personal laboral) y el 8 de julio 9.886 (los aspirantes a cuerpos de personal funcionario).



Los sindicatos, que habían pedido evitar repetir pruebas si no era estrictamente necesario, han celebrado la celeridad con la que se ha dado respuesta a lo ocurrido el sábado y han rehusado criticar nuevamente a la consellería.

Responsabilidades políticas

La Generalitat aduce que la externalización tenía sentido porque se realizaban 72 pruebas distintas a la vez, pero ahora, dado lo ocurrido, afirma que el proceso lo asumirá la propia administración.



El episodio ha conllevado el cese de la directora general de la Función Pública, Marta Martorell, y no está previsto que haya más ceses. La consellera Laura Vilagrà comparecerá mañana viernes a partir de las 10.30 horas en el Parlament para dar cuenta de esta crisis.



Estas oposiciones para interinos se enmarcan el objetivo de reducir el número de interinos hasta el 8 %, frente el 35 % actual.