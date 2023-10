Abascal critica el “despiste mayúsculo” de Núñez Feijóo por ofrecer “de nuevo” un pacto al PSOE

Madrid (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo el “despiste mayúsculo” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y dice estar “más que preocupado” después de que el popular haya afirmado que Vox no es “un buen socio” y que, si necesita 20 escaños, hablará con el PSOE.

“Nos sorprende que el señor Feijóo, siendo tan centrista, esté tan poco centrado. Un día ofrece un pacto al señor Pedro Sánchez ante seis millones de personas y hoy vemos que le ofrece otro pacto a Page, que supuestamente es el adversario de Sánchez”, ha afirmado en un acto en una nave industrial de Leganés (Madrid) junto a representantes del sindicato Solidaridad, antes de añadir que las declaraciones de Feijóo “anticipan problemas” para después del 23J.

Abascal ha respondido así a las palabras del líder de los populares quien, según recoge el diario El Español, ha asegurado que no se siente “cómodo” con Vox, un partido sobre el que ha dicho que provocaría “tensiones innecesarias”.

“Para nosotros es confuso su planteamiento. El PP es una caja de sorpresas. En algunos lugares, algunos dirigentes deciden responder al mandato de los ciudadanos y construir una alternativa, y en otros lugares se produce un intento de chantaje, como en Murcia”, ha destacado.

Santiago Abascal en Leganés. EFE/Victor Lerena

Acusa a Feijóo de engañar a los electores

El líder de Vox ha dicho desconfiar sobre qué ocurrirá después de las elecciones del próximo domingo y afirmado no tener la “fe ciega” que, según ha asegurado, tienen “muchos votantes” del PP que piensan que las declaraciones de Feijóo son “de cara a la galería” y que después se entenderá con su formación.

Frente a unos cien sindicalistas, ha criticado también la “intención” del candidato popular de pactar con el PNV, partido al que ha calificado como “una oligarquía contraria a la unidad de la patria y los intereses de los trabajadores”.

Ha acusado al presidente del Partido Popular, además, de “engañar” a los electores.

“Algunos de los españoles que han leído esa noticia ya han votado por correo. Ya son los primeros votantes engañados y estafados en esta campaña”, ha aseverado el líder de Vox, quien ha dicho también que el planteamiento del PP es confuso.

No obstante, Abascal se ha mostrado dispuesto a negociar y ha afirmado que su formación sigue “con la mano tendida” y que no ellos no van a ser “los responsables” de distanciarse de los populares.