Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado que no habrá que pagar peaje por el uso de autovías en 2024 pese a que Bruselas explicó este jueves que el Plan de Recuperación propuesto por España incluía un compromiso al respecto.

Sánchez se ha referido a este asunto en una entrevista en Televisión Española en la que ha reconocido que en el Plan de Recuperación se incorporaba esa posibilidad, pero ha precisado que se ha retirado en la adenda que se está negociando con la Comisión Europea.

Una modificación que ha justificado porque existe una “realidad dinámica” tras superarse la pandemia de coronavirus y estar viviendo ahora las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El presidente del Gobierno y candidato socialista Pedro Sánchez interviene durante un acto electoral del PSOE en Lugo. EFE/ Eliseo Trigo

Además, ha resaltado que en el proyecto de ley de Movilidad Sostenible que redactó el Gobierno y que pretende presentar al Parlamento la próxima legislatura no se incorpora tampoco el pago de peajes por autovías.

Ante la pregunta concreta de si, por tanto, los españoles no pagarán más en 2024 por el uso de autovías, ha respondido con un “no” y ha dicho que, de hecho, ya están pagando menos al haber levantado el Gobierno los peajes de muchas autopistas.

Sánchez niega el pago

Sánchez ha negado ese pago después de que una portavoz de la Comisión Europea asegurase la víspera en rueda de prensa que evaluarán el mecanismo de pago por el uso de carreteras que España se comprometió a implementar a partir de 2024 en su Plan de Recuperación cuando el Gobierno solicite el tramo de fondos vinculado a este objetivo.

El candidato socialista ha vuelto a garantizar que con él como presidente no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo que ha insistido que no permite la Constitución.

Respecto al cambio de posición con Marruecos, ha defendido que ha habido transparencia y ha lamentado que se hayan dicho “barbaridades” como que era consecuencia de que le habían espiado su móvil o que su mujer estaba en una red de narcotráfico.

Por eso cree que, periodísticamente, se han traspasado muchas líneas rojas y hasta los códigos éticos del oficio.

Balance positivo de la gestión en coalición

El jefe del Ejecutivo ha hecho un balance positivo de la gestión del Gobierno de coalición y ante una hipotética nueva coalición con Sumar sólo cree que sería necesario reducir el ruido interno.

Ante la posibilidad de que en esa hipótesis exigiese para el PSOE el Ministerio de Igualdad, ha dicho que no tiene intención de monopolizar algo que ha considerado que es de todos y que será una cuestión que decidiría junto a Yolanda Díaz.

Si es reelegido, las tres cosas que pretende hacer de inmediato es dar una respuesta al problema de las hipotecas, convertir en gratuito el transporte público para menores de 24 años y blindar por ley que el salario mínimo sea el 60% del salario medio.

Sánchez ha insistido en su convencimiento de que el PSOE ganará las elecciones porque ha ido en campaña “de menos a más” frente a un PP “desfondado”, y ha vuelto a lamentar la “sarta de mentiras” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara que mantuvo con él.

Se ha mostrado favorable a que se obligue por ley a realizar debates ante los comicios, aunque ha señalado que no debería hacer falta porque todo el mundo debería cumplir con los compromisos que cree que conlleva una democracia.

Feijóo dice que no sabría donde meterse si le hubiera desautorizado la UE como a Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que no sabría donde meterse si las máximas autoridades de la UE le hubieran desautorizado como, en su opinión, han hecho a Pedro Sánchez, por el tema de las autovías de peaje.

Núñez Feijóo, en una entrevista en la cadena Cope recogida por EFE, ha hecho estas declaraciones después de que Bruselas confirmara, a pesar de haberlo negado, tanto el presidente del Gobierno como varios de sus ministros, haberse comprometido con el Ejecutivo comunitario a implantar peajes en las autovías españolas en 2024.

El candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo (c), protagoniza un mitin celebrado este jueves en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

“Si me hubiera pasado a mi no sabría donde meterme”, ha dicho Feijoo, quien ha calificado de “infantilismo” que la ministra del ramo volviera a decir ayer que no se iban a implantar peajes, a pesar de la confirmación y, por tanto, “desautorización” de la Comisión Europea.

A la pregunta de qué va hacer si es presidente del Gobierno y Bruselas le exige la implantación de peajes comprometida, ha comentado que hablará con ellos para ver qué se puede hacer después de que se hayan mirado “para otro lado” con Pedro Sánchez.

No obstante, ha recordado que hay un compromiso que España ha firmado y que está cerrado, como le ha corroborado la Comisión Europea, para poder percibir los fondos europeos. EFE