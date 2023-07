Valencia (EFE).- La suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad desde y hasta València desde primera hora de este 23J por una incidencia en las instalaciones en un túnel de esta ciudad, ha afectado ya a más de 5.000 viajeros de Renfe -que se han reubicado en otros medios de transporte-, a más de 4.000 pasajeros de Ouigo y a una cifra por concretar de Iryo.

De ellos, se ha dado solución alternativa ya a 2.000 pasajeros, mientras se siguen planificando soluciones para los demás, a la espera de la resolución de la incidencia por parte de Adif, según ha informado Renfe.

A raíz del suceso, Renfe está ofreciendo soluciones de movilidad para facilitar el desplazamiento de las personas entre Madrid y Valencia, y viceversa, con autobuses alternativos a Requena, el uso de trenes Alvia lanzaderas para transbordos en Albacete y la puesta en marcha de trenes por vía convencional a Alicante para enlazar con trenes AVE.

Renfe está además reprogramando sus servicios para facilitar la movilidad de sus viajeros entre Madrid y Valencia e informando a través de todos los canales de comunicación y atención al cliente.

Según ha precisado, se han encaminado trenes Alvia S130 en doble composición desde Castellón a Valencia y Albacete por vía convencional.

Además, se realizará transbordo en Albacete en vía AVE hasta Madrid, y en sentido contrario, Madrid-Albacete en AVE y s130 en doble a Valencia y Castellón por vía convencional.

Para el Avlo detenido en Requena, Renfe ha enviado cinco autobuses para trasladar a los viajeros a Valencia, y los viajeros ya están utilizando estos transportes.

Adicionalmente, se encamina a viajeros de AVE en trenes de Media Distancia desde Valencia a Alicante y desde allí en AVE a Madrid.

Además, Renfe ha ofrecido su colaboración a Ouigo e Iryo, que han suspendido completamente el servicio, para trasladar a sus viajeros.

Renfe ha informado de que los viajeros afectados cuentan con el compromiso voluntario de puntualidad de Renfe, por el que se retorna hasta el 100 % del importe por retrasos superiores a 30 minutos, y podrán realizar cualquier cambio o anulación sin costes.

La incidencia se ha originado por un incendio en una arqueta en el pozo de bombas del túnel del canal de acceso en alta velocidad a Valencia, que ha quemado las bombas de agua, lo que ha provocado que el túnel se haya inundado ya que no se ha podido desaguar el agua que han utilizado los bomberos para sofocar las llamas.

Técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la misma, que afecta a todos los operadores que circulan en el trayecto que ha sufrido la incidencia: Renfe, Ouigo e Iryo.

Unas 50 personas intentan restablecer el tráfico de AVE en València, sin fecha de solución

Unas 50 personas trabajan desde esta madrugada para resolver la incidencia que ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad en Valencia y cuya complejidad hace que no haya todavía una estimación del tiempo para su solución.

Así lo ha explicado a los periodistas el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras, quien ha ofrecido los detalles del incidente provocado por un incendio en el pozo de bombas de agua del túnel de San Isidro, así como las labores que se han activado para la resolución de la incidencia.

Tras lamentar los problemas que esta situación está causando a los usuarios, ha señalado que a las 3.46 horas han detectado que había unos 80 centímetros de agua sobre la vía del túnel de acceso de la alta velocidad a València.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dice que se han activado “todos los medios” en Valencia

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que están activados “todos los medios” para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados por la suspensión de la circulación de trenes con entrada y salida de Valencia, muchos con conexión con Madrid.

“Ante las incidencias en los trenes Valencia-Madrid, trabajamos desde primera hora en planes de transporte alternativos”, ha escrito este domingo Sánchez en su cuenta personal de Twitter, y ha recordado que Renfe “ha movilizado trenes y 2.000 de los 3.500 afectados hasta ahora ya están viajando”.

La circulación de trenes de entrada y salida de Valencia está suspendida desde primera hora de la mañana debido a una incidencia ocurrida en las instalaciones en el túnel de San Isidro.

González Pons (PP) sobre los trenes suspendidos entre Valencia y Madrid: “faltaba esto”

El vicesecretario de Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha exigido una solución para que puedan votar los viajeros afectados por la suspensión de trenes entre Madrid y Valencia. “Si ya eran unas elecciones puestas como para no ir, faltaba esto”, ha sentenciado.

El Gobierno debe garantizar que la gene llegue a votar. Exijo que si no se puede reparar la circulación de trenes entre Valencia y Madrid se pongan medios alternativos.

González Pons, en twitter, ha considerado que “el Gobierno debe garantizar que la gente llegue a votar. Exijo que si no se puede reparar la circulación de trenes entre Valencia y Madrid se pongan medios alternativos”, ha reclamado.

Cientos de personas esperan la salida de trenes

Cientos de personas esperan todavía la salida de sus trenes en la estación de València-Joaquín Sorolla en la que esta madrugada una avería en un túnel ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad, un corte de la línea que sigue a estas horas, en que han cerrado ya los colegios electorales.

“Teníamos la salida a las seis” de la tarde, ha explicado a EFE TV Jesús, que viaja a Madrid en un tren de Iryo y al que desde la compañía han prometido que el suyo sería el primer tren en salir una vez restablecida la línea, pero no le han ofrecido servicios alternativos.

“Sabemos que otras compañías ofrecían viajes alternativos, por Requena o Albacete, pero nosotros no sabemos nada”, ha afirmado.

Beatriz, por su parte, tiene que trabajar este lunes y pretendía volver esta tarde a Madrid-Chamartín, por lo que se ha presentado en la estación a pesar de que esta mañana ya ha leído sobre la incidencia.

“Nos han dicho que el tren iba a salir pero lo han ido retrasando”, ha explicado Beatriz, que ha recibido un mensaje de Iryo en el que pedían a los viajeros que no fueran a la estación porque estaba saturada.

También Andrea ha visto en las noticias que había retrasos y por eso ha venido “con algo de tiempo”: “Pero aquí estamos, esperando, no hay previsión de nada, solo nos dijeron por SMS y por correo que había incidencias y ya está”.

“Tenía previsto salir a las seis en punto de la tarde, y a esta hora no tenemos ninguna información de a qué hora iba a salir el tren y de, si se cancela definitivamente, qué alternativas nos van a dar”, lamenta Gonzalo al que, al menos, no le preocupa no llegar a votar: “Ya votamos previamente por correo, hay que ser previsor”.

Los trenes en dirección a Barcelona también salen con retraso, asegura una viajera, que afirma no verle el sentido porque no utilizan el mismo túnel.

Adif prevé seguir durante la noche los trabajos para arreglar el corte de la línea del AVE

El volumen de agua que queda en el túnel de San Isidro provocará que los trabajos para achicarla continúen durante la noche, según prevé Adif, que reforzará con dos bombas auxiliares adicionales los medios para resolver la avería que ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad desde y hasta València.

La circulación ha quedado suspendida desde primera hora de este 23J por una incidencia en las instalaciones en un túnel de esta ciudad, y ha afectado ya a más de 5.000 viajeros de Renfe -que se han reubicado en otros medios de transporte-, a más de 4.000 pasajeros de Ouigo y a una cifra por concretar de Iryo.

En una nota de prensa, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transporte explica que ha abierto una investigación y hasta el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio que ha sido origen de la incidencia.

El fuego se ha producido en una arqueta en el pozo de bombas del túnel del canal de acceso en alta velocidad a València, en San Isidro, que ha obligado a actuar a los bomberos.

La primera bomba auxiliar instalada trabaja desde las 14:30 horas, achicando unos 300 m3 a la hora y con los colectores a máxima capacidad. En la operativa está involucrado un equipo integrado por más de 50 personas.

Las valoraciones iniciales han hecho pensar en una incidencia que podría resolverse en un “plazo prudencial”, remarca Adif, pero una vez comprobados los daños, antes de las 8:00 h, se ha suspendido la salida de trenes.

Renfe ha informado de que ha dado solución de movilidad a más de 5.000 viajeros afectados por la suspensión de la circulación de sus trenes de alta velocidad en València, y está reprogramando sus servicios para facilitar el traslado entre Madrid y la capital valenciana.

Además, Renfe ha ofrecido su colaboración a Ouigo e Iryo, que han suspendido completamente el servicio, para trasladar a sus viajeros, y a las 16.20 horas se ha facilitado la movilidad de 150 viajeros de Iryo.