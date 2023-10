Madrid (EFE).- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado en un discurso ante su partido que ha contactado tanto con Vox como con el PNV de cara a lograr su investidura como presidente del Gobierno, para la que ya ha logrado el sí de UPN y está en ese “camino” con Coalición Canaria, formación con la que también ha hablado.

El líder del Partido Popular ha admitido ante su partido que “con la misma intensidad que fallaron las encuestas” en el 23J, la formación no ha alcanzado las “expectativas”, aunque dice no arrepentirse de haberse exigido “ganar por mucho frente a los que se conforman con perder por menos”.



Feijóo ha informado de su ronda de conversaciones, que empezó ayer con Pedro Sánchez, durante su intervención en abierto ante la Junta Directiva Nacional, de la que forman parte los barones de la formación, a los que ha reunido tras ganar las elecciones generales con 136 escaños pero sin lograr una mayoría suficiente para formar gobierno.

Pendiente del voto de los residentes en el extranjero

El líder del PP ha afirmado que continuará las conversaciones con el PSOE cuando se conozca el escrutinio final del voto de los residentes en el extranjero (CERA) y que, mientras, seguirá dialogando con los otros partidos, entre ellos, Vox.



“Continuaremos las conversaciones en la próxima semana con el planteamiento de si -Vox- está dispuesto a iniciar o no un cambio del gobierno sanchista”, ha añadido.



Con 136 escaños Feijóo se ha quedado a 40 de la mayoría absoluta y, a falta del escrutinio completo, para imponerse al bloque de Pedro Sánchez necesitaría el sí de los 33 diputados de Vox, el diputado de UPN -que ya tiene-, el de Coalición Canaria y el apoyo del PNV, lo que implicaría poner de acuerdo a partidos enfrentados.



En base a los resultados del 23J, Feijóo ha dibujado ante los suyos tres escenarios: que gobierne el más votado, el bloqueo o que “todos los que han perdido exploren una mayoría alternativa con el apoyo explícito o tácito de partidos populistas e independentistas”.

Necesitaría la abstención de la izquierda

Con 136 escaños Feijóo se ha quedado a cuarenta de la mayoría absoluta y, a falta del escrutinio completo, el PP solo lograría sumar 171 síes si logra ponerse de acuerdo con Vox, Coalición Canaria y UPN.



Sin embargo, esta suma, ya de por sí compleja, sería insuficiente para lograr más noes que síes, por lo que el PP necesitaría además del PNV o de la abstención de la izquierda. Vox ha comunicado además que no votaría junto a los nacionalistas vascos.



Con el panorama actual, el PSOE (122) con sus socios (31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 de PNV y 1 de BNG) sumaría 172, uno por encima del otro bloque y Junts tendría en la abstención la llave de la gobernabilidad.

UPN transmite a Feijóo su apoyo en una posible investidura

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha comunicado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la disposición de los regionalistas de apoyarle de cara a su posible investidura.



Esparza ha precisado sobre la posibilidad de que los populares alcancen algún tipo de acuerdo con Vox, que ellos van a “votar a Feijóo”: “Él sabrá con quién tiene que llegar o dejar de llegar a acuerdos”.



Pese a concurrir por separado a estas elecciones y a los mensajes críticos que regionalistas y populares han intercambiado durante la campaña, desde UPN en todo momento se ha insistido en que se quiere que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, aunque eso sí, se ha advertido en diversas intervenciones que serán “exigentes y pedirán que se invierta en Navarra”.



En solitario, UPN ha logrado en estas elecciones un representante en el Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, cuyo voto cobra especial relevancia a la vista de que Núñez Feijóo ha ganado las elecciones con 136 escaños pero sin lograr una mayoría suficiente para formar gobierno.

CC no apoyará gobiernos en los que estén la extrema derecha o la extrema izquierda

Coalición Canaria está abierta a negociar con aquel candidato que se presente a la investidura, pero no lo apoyará si incorpora a su Gobierno a “la extrema derecha” o a “la extrema izquierda”, según ha avanzado su diputada electa por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido.



La Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria tiene previsto reunirse esta tarde a las 18.00 horas (hora insular) en Tenerife para analizar el resultado de las elecciones y valorar el papel que puede desempeñar su único escaño en el Congreso.



Valido ha recalcado que Coalición Canarias ya expresó con claridad en la campaña de las elecciones autonómicas de mayo y en la de las generales de julio cuáles son sus líneas rojas: no gobernará con Vox ni apoyará gobiernos en los que esté Vox.



Y lo mismo manifestó en su momento con respecto a Podemos.



“Nosotros vamos a negociar con quien quiera presentar la investidura, pero si incorpora a su Gobierno a la extrema izquierda o a la extrema derecha podemos no votar la investidura. Lo hemos dicho durante toda la campaña y ahora no podemos hacer ni decir otra cosa”, ha señalado Valido en Radio Marca Tenerife.



En estos momentos, Coalición Canarias tiene como socio de gobierno al PP en el Ejecutivo canario, en los cabildos de Tenerife y Lanzarote y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, entre otras instituciones.

Dirigentes populares cierran filas con Feijóo y legitiman su investidura

Presidentes autonómicos y barones populares han cerrado filas en torno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un día después de las elecciones generales y han coincidido en que es el candidato legítimo para “intentar” formar un gobierno por su “evidente” victoria electoral.



Así lo han manifestado antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, mayor órgano de decisión del partido entre congresos, que este lunes ha convocado Feijóo para analizar el resultado del 23J y, ya en la entrada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto a su “entera disposición”.



Tanto Ayuso como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se han referido en el mismo término sobre el liderazgo de Feijóo, y es que, según han advertido, no está en entredicho, ya que ha logrado “grandes cosas” en poco tiempo, como ganar las elecciones generales.



Además, los barones del PP esperan que Alberto Núñez Feijóo se presente a la investidura aunque no tenga apoyos y resulte fallida y así lo ha verbalizado el presidente de la Junta de Andalucía, que cree que cuando uno es el “favorito” de los españoles tiene esa “obligación”.