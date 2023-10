Madrid (EFE).- El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha explicado este martes, tras reunirse con el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que en las negociaciones con el PSOE pedirá que se concreten avances en la “agenda gallega” de inversiones, en cuestiones sociales y en el autogobierno de Galicia.

En una rueda de prensa al término de su reunión con Sánchez en el Congreso, Rego ha indicado que las negociaciones entre el PSOE y el BNG se iniciarán formalmente la próxima semana, aunque ya haya habido contactos informales, y ha destacado que su formación exigirá “un compromiso firme” con la agenda de inversiones en Galicia y con cuestiones de política social y laboral.

Además, y dado que, ha dicho, “esta va a ser una legislatura en la que la cuestión nacional estará sobre la mesa”, el BNG pedirá también al PSOE un compromiso con el autogobierno, por “la necesidad de que Galicia avance también en capacidad de decidir”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), se reúne este martes con el diputado del BNG, Néstor Rego. EFE/ Zipi Aragon

“Completando en primer lugar las transferencias pendientes previstas en el Estatuto de Galicia y a partir de ahí continuar avanzando con un nuevo estatus que nos reconozca como lo que somos, una nación, y que blinde nuestras competencias”, ha añadido.

Galicia “no puede ser un convidado de piedra”

En este sentido, ha indicado que Galicia “no puede ser un convidado de piedra” en los avances “en la cuestión nacional” que se den esta legislatura.

No obstante, ha añadido que eso no significa que tengan que adoptarse los mismos compromisos, al ser preguntado sobre si reclamarían un referéndum si lo hubiera en Cataluña, ya que, ha explicado, no pretenden hacer “seguidismo de otras naciones”, pues “cada país tiene su propia realidad”.

Y la de Galicia, ha recordado, es que no se han desarrollado todas las competencias que le permitía su Estatuto, por lo que ese tiene que ser el punto de partida, para lo que el PSOE tiene que volver a mostrar su “disposición”, como en el acuerdo de investidura de la legislatura anterior.

El “nuevo estatus” para Galicia, que blinde las competencias y que reconozca que es una nación, según ha indicado, el BNG lo incorpora de momento “como horizonte de trabajo”.

Reflejo en los presupuestos de 2024

Fuentes del BNG han señalado que prefieren un acuerdo de investidura, que pueda tener reflejo en los presupuestos para 2024, mientras que el PSOE en principio parece más proclive a un acuerdo de legislatura, con compromisos a cuatro años.

Rego ha señalado que en la “cordial” reunión con Sánchez le mostró “la mejor voluntad de diálogo y negociación para que se pueda producir un acuerdo” para su voto a favor en la investidura.

El diputado del BNG ha indicado que llevará a la mesa de negociación el “déficit histórico” en la financiación de Galicia, que “se traslada a las infraestructuras, especialmente las ferroviarias”, así como a políticas ambientales, entre ellas la regeneración de las rías, e industriales.

Ha recordado que el acuerdo de investidura de la legislatura anterior con el BNG incluyó derogar la ley mordaza y recuperar las condiciones laborales previas a la reforma que hizo el PP, por lo que espera que ambos puntos se recojan de nuevo, al igual que otros compromisos como la creación de más juzgados de violencia de género.