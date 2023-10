ERC: Rodalies y la financiación siguen bloqueando la investidura

Barcelona (EFE).- ERC ha mostrado hoy al PSOE, incluso a través de una reunión entre Josep Maria Jové y el ministro de Presidencia en funciones Félix Bolaños, su preocupación y alarma por el bloqueo en las negociaciones para la investidura, y señala a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable directa de ese atasco.



Entre los aspectos que encallan la negociación está, por ejemplo, las propuestas insuficientes respecto al traspaso de Rodalies o financiación, aspectos que ERC considera que se “embarrancan” cuando llegan a manos de Montero; o, sobre la amnistía, la exigencia de ERC de que el referéndum del 1-O no quede definido como hecho delictivo.



Según diversas fuentes republicanas consultadas por EFE, la inquietud se ha extendido tanto en el Palau de la Generalitat como en la sede central de ERC, al considerar que la negociación se encuentra encallada en diversas de las carpetas: “Estamos en una hora crítica”, advierten dichas fuentes.



Si bien ERC había optado hasta ahora por la prudencia y discreción sobre las negociaciones, en últimos días han sido varias las voces que han empezado a exhibir públicamente ese malestar por el nulo progreso en las conversaciones.



A los avisos de la portavoz del Govern o de la consellera de Presidencia acerca de que el acuerdo está “verde”, “lejos” de cerrarse o “sin avances” se sumó ayer el “no vamos bien” expresado por el presidente catalán, Pere Aragonès.



Es por ello que hoy ERC ha dado un paso más y ha hecho llegar al PSOE que las negociaciones no van en buena dirección. “Les hemos hecho llegar una señal de alarma”, apuntan esas voces conocedoras de las conversaciones”.

Reunión entre Bolaños y Jové en Barcelona

Esos avisos se han trasladado por diversos canales, tanto políticos y técnicos, como también del propio Gobierno; de hecho, este jueves el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha reunido con el jefe de la bancada de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ambos parte de los equipos negociadores de PSOE y Esquerra.



También en ese encuentro, según esas fuentes conocedoras, Jové ha trasladado ese malestar a Bolaños, que se encuentra en la capital catalana para asistir en la Noche de la Empresa de la patronal Cecot.

GRAFCAT4502. BARCELONA, 27/09/2023.- El portavoz de ERC, Josep Maria Jové, interviene durante la segunda jornada del debate de política general que se celebra en el Parlament de Cataluña en la que los portavoces de los grupos parlamentarios responden al discurso de ayer del presidente Aragonès. EFE/Andreu Dalmau





En ese acto por la noche, además, coincidirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que según fuentes consultadas es probable que le haga saber también su preocupación porque las negociaciones no van bien encaminadas.

Choque sobre la definición del 1-O

Uno de los puntos que en estos momentos tensa las negociaciones se encuentra en la carpeta de la ley de amnistía, concretamente en la parte conceptual respecto al referéndum del 1 de octubre de 2017, en el preámbulo político de esa posible medida.



La formación liderada por Oriol Junqueras tiene claro que en ningún caso aquella consulta puede ser considerada o definida como un hecho delictivo y menos aún que lo sea como supuesta contrapartida para justificar esa amnistía.



Los republicanos, de hecho, recuerdan que la celebración de un referéndum no está ni siquiera incluida como delito en el código penal.

“El PSOE tiene un problema con Montero”

Pero esa inquietud se agrava en lo referente a otras carpetas como el posible traspaso de Rodalies o la financiación, aspecto en el que ERC apunta a la ministra de Hacienda en funciones y su equipo como culpables del freno en la negociación.



Según Esquerra, cuando se llega a algún punto de concreción en las negociaciones, todas estas cuestiones se “embarrancan” cuando llegan a manos de Montero. “Sea ella o su equipo, el PSOE tiene un problema. Alguien no está remando a favor. Y nos jugamos la investidura. Cuidado, porque es grave”, alertan.



Los republicanos lamentan que las propuestas socialistas sean “insuficientes”, como en el caso de Rodalies, donde se ha planteado solo traspasar las pocas líneas que empiezan y acaban en Cataluña; o incluso “inexistentes”, como una posible condonación del Fondo de Liquidez Autonómico que, recuerdan, se lanzó como un “globo sonda”, pero después no se ha planteado en ninguna conversación.



Una actitud que empeora más al tener la constatación desde ERC y el Palau de la Generalitat de que no solo no se propone una solución “estructural” sobre la financiación -ni siquiera una opción intermedia para rebajar el déficit fiscal-, sino que también se acumulan incumplimientos de promesas anteriores, como por ejemplo las dotaciones para el Ingreso Mínimo Vital o para la ampliación de agentes de Mossos d’Esquadra.