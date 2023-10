Madrid (EFE).- La ausencia “elocuente y significativa” de las ministras y diputados de Podemos a la jura de la princesa de Leonor en el Congreso se debe a que el partido es republicano y tiene que demostrarlo “con hechos”, según ha indicado este lunes su portavoz Pablo Fernández.

“Republicano se es y hay que demostrarlo, hay que demostrarlo con hechos”, ha señalado Fernández en rueda de prensa para confirmar que se ausentarán las ministras Ione Belarra e Irene Montero, así como los cinco diputados de Podemos, por lo que la formación no tendrá ningún representante en el acto institucional por la mayoría de edad de la princesa de Asturias.

Sí acudirán algunos representantes de Sumar, el grupo parlamentario en el que está integrado Podemos, como su portavoz, Marta Lois, y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.

“No es un acto más”

“Nosotros somos coherentes”, ha subrayado Fernández, tras apuntar que por parte de Podemos se ausentarán todos sus cargos.

Al ser preguntado sobre si Podemos prepara algún acto paralelo para este martes, el coportavoz del partido ha señalado que esas ausencias le parece un hecho “suficientemente elocuente y significativo”.

“El de mañana no es un acto más, no es un acto cualquiera, es un acto que lo que pretende es blindar la monarquía y la sucesión dinástica y Podemos no va a formar parte de esa operación”, ha añadido.

Asimismo, ha recordado que en Podemos tienen “la firme convicción de que la ciudadanía tiene el derecho a elegir a sus responsables públicos, incluida la Jefatura del Estado, y que todos los representantes del Estado deben ser elegidos democráticamente”.