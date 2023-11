Madrid (EFE).- La líder de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha retado este miércoles al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a que diga públicamente si está dispuesto “a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo” con su partido, y le ha advertido: “Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte”.



En su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, Nogueras ha recordado que la “estabilidad” de la legislatura deberá ganársela “acuerdo a acuerdo”.



“Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría”, ha apuntado la portavoz de Junts.

El tono del discurso inicial de Sánchez ha generado malestar en las filas de JxCat, que así se lo ha trasladado al PSOE en una reunión esta tarde durante el pleno de investidura, y Nogueras ha remarcado que el origen de este malestar radica en que haya hablado de “perdón” y de “medida de gracia” al referirse a la amnistía.



“Su discurso no ha sido un discurso valiente, ahora tiene la oportunidad de contestarme y de decirme qué harán ustedes”, ha señalado Nogueras en su intervención.

ERC ofrece su ayuda a JxCat con los pactos de investidura

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha ofrecido este miércoles su “ayuda” a JxCat para evitar que el PSOE les “engañe” con los pactos de investidura: “Nuestro compromiso es que no diremos jamás que la culpa es de ustedes, siempre diremos que la culpa es del PSOE”.



Rufián ha dedicado la parte final de su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez a lanzar críticas veladas a JxCat por su cambio de estrategia y por sus reproches en anteriores legislaturas a las tácticas de ERC, y les ha advertido de que “el cumplimiento de los acuerdos será mucho más complicado que hacer un tuit”.

“ERC hace cuatro años puso una música a sonar y todo el mundo ahora la está bailando”, ha sostenido el dirigente republicano, que ha ironizado con los logros de Junts para pactar con el PSOE y ha dejado entrever que muchos de ellos ya los aceptaron los socialistas en anteriores acuerdos con ERC, como el reconocimiento del “conflicto político”.

El Gobierno resta importancia a las advertencias de Junts

El Gobierno ha restado importancia a la advertencia que ha hecho la portavoz de Junts, Miriam Nogueras cuando ha avisado desde la tribuna al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que “no pruebe a tentar la suerte” con ellos, y no temen que puedan abstenerse en la votación de mañana.



Según el Ejecutivo, la portavoz de Junts ha hablado para su electorado y no les preocupa en absoluto que mañana, en lugar de votar sí a la investidura de Sánchez, puedan abstenerse.



También a la salida del pleno, el portavoz socialista, Patxi López, se ha mostrado tranquilo y no ve peligro en que el partido de Carles Puigdemont pueda cambiar de posición.



Han insistido desde el Gobierno en que la actitud de Junts hay que contextualizarla en el marco del pulso que mantienen con ERC en Cataluña.



Nogueras, que ha sido la última en intervenir en la sesión de este miércoles, ha retado a Sánchez a que diga públicamente si está dispuesto “a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo” con su partido, y le ha advertido: “Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte.