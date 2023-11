Barcelona (EFE).- El expresidente catalán Quim Torra ha rechazado este miércoles los pactos de los partidos independentistas con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, al considerar que son “una enmienda a la totalidad” al procés.

En un comunicado, el expresidente considera que la amnistía y los pactos de Junts y ERC “no son ninguna victoria”, sino “la constatación de que los firmantes han optado por el sobreseimiento de lo que la mayoría del pueblo de Cataluña se proponía hacer en 2015, con el mandato obtenido de las elecciones de septiembre”.

Torra, que formaba parte de la lista de JxCat como independiente en las elecciones catalanas de 2017, reprocha a los partidos que tanto la amnistía como la propuesta de un referéndum se hagan en el marco de la Constitución: “Queda claro, pues, que el proceso iniciado en 2015, que quería dejar atrás la Constitución, y que tuvo como fechas más significativas el 1 y el 27 de octubre de 2017, ya no es el que se propone”, lamenta.

Defiende la “vía democrática y unilateral”

“En mi opinión, nunca deberíamos iniciar ningún diálogo ni negociación que de entrada situara los límites en la Constitución española”, subraya el expresidente, que defiende que “la única manera de salir de la jaula constitucional es por la vía democrática y unilateral”.

Aunque sí que expresa su alegría por las personas que se puedan beneficiar de la amnistía, Torra critica que no se incluya el “lawfare” y señala que “no hay ninguna garantía de que el Estado no acabe deteniendo la ley”.

“¿Era esto lo que pretendíamos? Muchos sí pensamos que el proceso de la vía unilateral hacia la independencia, de un gran sacrificio para la generación que se lo propone, comportaba que no había marcha atrás, que no se trataba de ‘presionar’ a España por ganar vete a saber qué, sino de defender nuestra independencia. Llevado el país a este extremo, no había vuelta atrás posible”, indica.