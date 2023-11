Madrid (EFE).- El secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones y dirigente de Podemos, Nacho Álvarez, ha rechazado formar parte del próximo Gobierno, como le había propuesto Yolanda Díaz, y ha anunciado que dimite de todos sus cargos en la formación morada por haber perdido la confianza de la dirección.



“Considero que lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva”, ha escrito en una carta dirigida a la militancia y publicada en la red X (antes Twitter).

Agradezco la confianza que ⁦ @Yolanda_Diaz_⁩ deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba.



En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte. pic.twitter.com/wTUvTqJ5Jj — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 17, 2023

Volverá a su trabajo como profesor de Economía

Álvarez, que anuncia que volverá a su puesto de trabajo como profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, ha acompañado la misiva con un tuit en el que agradece a Díaz la confianza que depositó en él al ofrecerle ser ministro del Gobierno y aclara que no puede aceptarlo si la dirección de su partido “no lo aprueba”.



“En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte”, ha escrito Álvarez.



En la carta a la militancia, ha explicado que durante estos años ha tenido “en diversas ocasiones diferencias relevantes con la orientación” de Podemos y lamenta que dichas cuestiones se hayan abordado o dirimido en los medios de comunicación y no en los órganos de dirección, a los que siempre ha trasladado, según ha asegurado, sus discrepancias.

Nacho Álvarez expresa su orgullo por haber formado parte de Podemos

Álvarez ha expresado su orgullo por haber formado parte de Podemos como miembro de la dirección y como Secretario de Economía de la formación, así como también por ocupar la cartera de secretario de Estado de Derechos Sociales en el Gobierno de coalición.



“La principal fortaleza de las fuerzas progresistas y de izquierda pasa por la unidad y, sobre todo, por la fraternidad entre los diversos proyectos. No lo olvidemos. Los partidos no se deben a sus responsables ni a sus militantes, sino fundamentalmente a los ciudadanos a los que aspiran a representar”, concluye.



La misiva ha sido respondida en X por la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha agradecido el trabajo del que ha sido el número dos de su ministerio.



“Me produce una enorme tristeza esta noticia. Gracias por todos estos años en los que he tenido la oportunidad de comprobar tu valía profesional y personal. Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a nuestra gente a los pies de los caballos”, asegura.