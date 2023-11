Madrid (EFE).- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha afirmado este sábado que las protestas de la derecha no van a conseguir “amedrentar” ni “arrugar” al nuevo Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, y ha instado a PP y Vox a que “vayan asumiendo el resultado electoral”.

Así lo ha dicho antes de entrar al Congreso de Más Madrid que este sábado se celebra en Madrid, y que coincide con la manifestación convocada en la capital por diversas asociaciones civiles con el lema contra la amnistía a la que asisten los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Una manifestación más

A pesar de haber utilizado la primera persona, García no ha querido confirmar si ha recibido la propuesta de ser ministra de Sanidad, cartera para la que según las quinielas tiene muchas opciones.

“Una manifestación más”, ha dicho García, que no es más que un “síntoma” de “una derecha que no es capaz de asumir el resultado electoral”, aunque ha opinado que la cita tiene una segunda intención: “intentar acobardar al nuevo Gobierno de coalición progresista que salió hace dos días”.

“Y no lo van a conseguir. Desde aquí, desde Madrid, desde Más Madrid y desde todas las fuerzas progresistas les vamos a decir que no lo van a conseguir, que no nos van a amedrentar, que no nos van a arrugar”, ha prometido.

Todo lo contrario, ha seguido diciendo, porque la izquierda pondrá en marcha políticas progresistas que mejoren la vida de los españoles y de los madrileños, que demostrarán que Madrid “es el espíritu del 8M” y no “esas soflamas antidemocráticas y por supuesto anticonstitucionalistas”.

Mas Madrid quiere “arrimar el hombro”

“Vamos a gobernar este país y lo vamos a hacer con todas la seguridad de que los españoles van a vivir mejor”, ha apuntado.

“Desde Más Madrid hemos sido parte de una coalición de Sumar que forma parte de un Gobierno, así que sí (…), podemos hablar en primera persona también a la hora de sentirnos orgullosos del Gobierno progresista”, ha afirmado.

Y ha reiterado que Más Madrid quiere “arrimar el hombro” donde sea necesario para impulsar un Gobierno que ponga la agenda social y el sistema sanitario en el centro, con recursos públicos que permitan que España deje de ser “un país desigual”. “Nos vamos a remandar para seguir haciendo las políticas que este país y esta comunidad necesitan”.