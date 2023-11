Barcelona (EFE).- Un juzgado de Madrid ha archivado la querella que el expresidente del Barça Sandro Rosell presentó contra el excomisario José Manuel Villarejo por urdir un plan para implicarlo en una trama delictiva que lo llevó a prisión, mediante pruebas falsas, en el marco de la llamada ‘Operación Cataluña’.



En un auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha acordado el sobreseimiento de la querella, al concluir que las acusaciones de Rosell sobre la ‘Operación Cataluña’ se basan en informaciones no contrastadas.



En su escrito, el magistrado sostiene que la querella no aporta “nada” que permita sostener ninguna imputación contra Villajero y los otros tres querellados, porque no se incluye ningún dato que “permita perfilar” una conducta delictiva por su parte.

“Apreciaciones subjetivas”

Para el juez, la querella contiene acusaciones “bajo el manto de una serie de apreciaciones subjetivas” a partir de hechos o datos que se obtienen a través de medios de comunicación, “pero sin delimitar conducta alguna” respecto a los querellados.

En este sentido, el auto remarca que aunque Rosell estuvo casi dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto, no puede pretender ahora con esta querella iniciar una investigación “prospectiva” para valorar un tema “ya juzgado”.



Rosell, recuerda el auto, sostenía en su denuncia que Villarejo y los otros tres querellados desplegaron una actividad tendente a la manipulación y creación de pruebas falsas que le llevaron a prisión preventiva.

El excomisario de Policía José Manuel Villarejo. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

No obstante, el juez remarca que Rosell va más allá ya que en su escrito “entremezcla” otras imputaciones en las que se “hablaría de una lista negra de personas relacionadas con el independentismo catalán y a las que habría de perjudicar de cualquier forma”, materia que, según el auto, “escapa” a la competencia de un juzgado instrucción y “correspondería a otras instancias”.



Fuentes del bufete Molins Defensa Penal, que representa al expresidente del Barça en los tribunales, han anunciado que presentarán recurso contra la decisión del juez instructor de archivar la querella, que se fundamenta principalmente en varias de las grabaciones de audio que guardaba el excomisario.

Los delitos por los que se querelló Rosell contra Villarejo

Rosell se querelló por delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detenciones ilegales contra Villarejo, dos inspectores de la Policía y el que fuera agregado del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid.



La denuncia sostiene que los querellados urdieron un plan para crear pruebas falsas que permitieran implicar a Rosell en la trama de presunto pago de comisiones ilegales de la que fue absuelto por la Audiencia Nacional, no sin antes permanecer dos años en prisión preventiva.



La querella situaba en el punto de mira a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, aforada ante el Tribunal Supremo, pero no se dirigía contra ella, ya que los abogados de Rosell prefirieron que el juez instructor practicara las pruebas necesarias antes de plantear acciones legales en el alto tribunal.



Según el escrito de Rosell, Villarejo y el resto de investigados desplegaron una actividad “tendente a la manipulación y creación de pruebas falsas” que llevaron al expresidente del Barça a ser encarcelado en prisión preventiva.