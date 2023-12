Madrid (EFE).- La Comisión Europea ha señalado este viernes que “aún no ha dicho que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación”, como aseguró el día de antes el ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, quien sin embargo hoy se reafirmó en que Bruselas tiene “cero preocupación” sobre el Estado de Derecho en España.

El ministro Bolaños ha reafirmado, tal y como dijo este jueves, que “hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España”, al explicar su reunión con dos comisarios europeos en Bruselas.

Sin embargo, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, ha reaccionado este viernes a las palabras de Bolaños de ayer al comentar que la comisión “aún no ha dicho que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación” porque no ha concluido el análisis sobre la norma.

“Hubo un encuentro muy constructivo y los intercambios con España van a seguir. Los comisarios en la reunión informaron al ministro, por supuesto, de que tenemos preguntas y que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está en proceso así que en ese sentido la Comisión no ha dicho todavía que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación”, ha explicado el portavoz.

Bolaños insiste en que hay “cero preocupación”

Lo que dijo literalmente Bolaños a los medios tras su reunión fue: “Sobre la ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España”.

Y hoy ha hecho hincapié en sus palabras, aunque sin llegar a aclarar si con la expresión de “cero preocupación” se refirió también a la propia ley de amnistía registrada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso tras los pactos con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

“Ayer fui muy claro y hoy repito palabra por palabra lo que dije ayer: no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y la fortaleza del Estado de derecho y de la separación de poderes en España, ninguna preocupación”, ha declarado Bolaños este jueves a los medios en el Congreso en varias ocasiones, preguntado por las discrepancias que han provocado sus palabras del jueves.

El ministro ha lamentado “haber pinchado el globo de la derecha y ultraderecha en España, que decían que Europa estaba preocupadísima”.

“Pues no, no está preocupada en absoluto, conocen muy bien a la derecha y ultraderecha española, la sobreactuación, la exageración que están haciendo”, ha añadido.