Un foro para transformar los museos y centros de arte desde una perspectiva feminista

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La asociación de Mujeres de las Artes Visuales (MAV), que trabaja para promover la igualdad real y efectiva dentro del sector, se reúne este viernes y sábado en Las Palmas de Gran Canaria para reflexionar sobre el funcionamiento de los museos y su transformación con una perspectiva feminista.

“A la sociedad antes no le chirriaba entrar en una exposición y que no hubiera ni una sola obra de una mujer, porque era lo normal, y creo que ahora ya eso canta, la gente lo está detectando”, ha declarado a EFE durante la celebración del evento en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) Yolanda Peralta, profesora universitaria, comisaria de exposiciones y coordinadora de MAV en Canarias.

Peralta ha recordado que el sector del arte se caracteriza por “una gran precariedad”, que en el caso de las mujeres “es doble”.

Según ha explicado la profesora universitaria, esa desigualdad comienza en las aulas, en las facultades de Bellas Artes, donde en torno a un 75-80 % del alumnado son mujeres, pero muchas de ellas no continúan con sus carreras profesionales.

“Se cobra poco en el sector de las artes visuales y las mujeres cobran menos todavía”, ha dicho.

Pero la problemática va más allá: la falta de visibilidad en las programaciones de los museos, donde hay pocas exposiciones individuales de mujeres, y en las colecciones muy pocas obras de ellas, “que normalmente están en los almacenes”.

Bajo el tema ‘Claves para la transformación del sector cultural desde un feminismo interseccional, decolonial y participativo’, investigadoras, artistas, gestoras culturales y galeristas, entre otras, de los ámbitos canario, nacional e internacional, han tratado también cuestiones como la jerarquía y el hecho de que haya muy pocas mujeres en los puestos de poder y toma de decisiones.

“Siempre dicen es que en los museos trabajan muchas mujeres, yo digo, sí, en la limpieza, las auxiliares de sala, en el departamento de didáctica o de educación”, ha señalado Peralta.

“Cómo van a pedirse más contenidos con exposiciones con perspectiva feminista si el modo en que funcionan los mecanismos de trabajo interno de los museos es patriarcal”, ha aseverado durante su intervención en una de las mesas redondas la historiadora del arte, docente e investigadora especializada en histografía del arte feminista y queer Patricia Mayayo.

Por su parte, la artista visual y antropóloga Mariem Iman Caramés ha sentenciado que “el espacio del museo es elitista” porque, entre otras cosas, el acceso todavía “es muy burocrático y vertical” y “para el que hace falta una posición muy determinada que no es muy frecuente”.

El museo en su barrio

En ese sentido, también se ha aludido durante el foro a cómo se relaciona un museo y un centro de arte con su contexto local, es decir, con el barrio y su comunidad.

“Yo creo que a veces en los centros y en las instituciones artísticas no saben, no quieren o no han hecho el esfuerzo para relacionarse con las comunidades y que programan y hacen actividades que nada tienen que ver con el contexto, entonces, a modo de platillo volante que llega y cuenta cosas que a la comunidad no le interesa, que no tienen que ver con sus vidas, con sus problemas”, ha advertido Peralta.

A ella, ha dicho, le gusta pensar que una forma de trabajar feminista es en horizontal y sin jerarquías.

Durante el foro, que se ha celebrado por primera vez en Canarias, también se han mostrado en varios paneles ejemplos de buenas prácticas y herramientas y metodologías para establecer la igualdad en los museos.

MAV, que actualmente cuenta con más de 700 socias, nació en 2009 inspirada en otros movimientos asociativos que involucraban a género y a mujeres artistas en Europa, pero que en España no existían, según ha explicado a EFE gestora cultural y comisaria independiente y la vicepresidenta de la asociación, Elvira Rilova. EFE