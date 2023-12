A Coruña (EFE).- El juzgado de instrucción número 8 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral contra el lotero que dijo haber encontrado un boleto premiado con 4,7 millones de euros en su administración de A Coruña y contra un hermano suyo, que entonces era delegado provincial de Loterías.



Los hechos se remontan al 30 de junio de 2012 cuando la Administración de Loterías número 44 recibió el aviso de que se había sellado de manera automática un boleto de primitiva ganador y cuatro billetes más que, supuestamente, pertenecían al mismo hombre.

No comunicó al cliente que el boleto estaba premiado

El portador de la combinación ganadora, fallecido el 4 de abril de 2014, acudió a comprobar todas sus apuestas a otro despacho -el del lotero ahora acusado- el día 2 de julio de ese año a las 11:25 horas, y no recibió la comunicación de los 4.722.337,75 euros que le correspondían, según un informe policial al que ha tenido acceso EFE.



“Conocedor del alto importe del premio al tratarse de primera categoría, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal, convenciendo así al propietario de que no había obtenido premio alguno”, relata la Fiscalía.



Ya “con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de loterías y apuestas del Estado de A Coruña regentada por su hermano, el también acusado (…) con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

El lotero: El boleto me lo encontré limpiando

Al día siguiente, presentó un escrito “donde comunicaba que había encontrado un boleto, e inmediatamente, aprovechando el trato cercano y amistoso que tenía por razón de su cargo con miembros de la Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado, se puso en contacto con algunos de ellos manifestando mendazmente que su hermano había encontrado el billete e intentando acelerar al máximo los trámites indispensables para que hiciese efectivo el importe” del premio.



En un auto, contra el que no hay posibilidad de recurso fechado el pasado 27 de noviembre y difundido este martes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se remite el caso a la Audiencia Provincial de A Coruña para el señalamiento del juicio oral. El juez también decreta la no variación de la situación actual del boleto objeto del procedimiento, cuya entrega quedará a expensas de lo que se falle en sentencia firme.



La autoridad judicial requiere también a los acusados para que presten fianza conjunta y solidaria por importe de 4.722.337,75 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.



La Fiscalía ya presentó el escrito de acusación por la causa que empezó cuando el lotero de la administración coruñesa de San Agustín aseguró que había encontrado en el mostrador, cuando lo limpiaba, un boleto que resultó premiado, una cuestión que no creen los investigadores.

La Fiscalía pide 6 años por delito de estafa

De hecho, el ministerio fiscal, en su escrito de acusación, lo considera responsable de un supuesto delito de estafa, por el que pide 6 años de prisión, así como otros 6 para su hermano, al que en este caso ve implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales.



La Fiscalía sostiene que el lotero “insistió en su solicitud de cobro en diversas ocasiones” a través de tres escritos.



Para la acusación pública, el lotero es autor de un supuesto delito de estafa o, alternativamente, baraja el de apropiación indebida, si bien para el hermano habla de blanqueo de capitales o encubrimiento.



Asimismo, reclama la entrega del boleto premiado a las personas herederas del fallecido, que estaba casado y tenía una hija, lo que se dirimirá en el juicio, todavía pendiente de señalamiento.