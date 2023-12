Madrid (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado la ruptura con Sumar porque no les ha quedado “otro remedio” para seguir siendo una “herramienta útil” que permita continuar con las transformaciones “valientes” que necesita este país.



En las primeras declaraciones de la líder morada y ya exdiputada de Sumar tras la ruptura ayer de su partido con la coalición de Yolanda Díaz, ha insistido en que tomaron una decisión “difícil pero imprescindible” para poder cumplir con el mandato “de la gente que cree en Podemos”.

Belarra, en una comparecencia en el Congreso donde se conmemora el 45 aniversario de la Constitución, ha evitado pronunciarse sobre la etiqueta de “tránsfugas” que les han puesto desde Sumar por dejar la coalición para irse al Grupo Mixto y ha señalado que ya “han pasado página” a estos momentos “extraordinariamente difíciles”.



Ahora, con fuerzas renovadas, ha apuntado, se ponen a trabajar en ese camino de “medidas valientes” en el que llevan desde hace mucho tiempo, especialmente desde su labor en el Gobierno anterior.



Sobre cómo puede afectar la ruptura a las negociaciones que mantenían con Sumar e IU para impulsar una candidatura conjunta de cara a las elecciones en Galicia y País Vasco del año que viene, ha explicado que las direcciones territoriales tienen autonomía para decidir lo que más les conviene a su gente.

Díaz acusa a Podemos de contribuir “a la desafección ciudadana”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reprochado a Podemos la ruptura con Sumar por “contribuir a la desafección ciudadana” y ha advertido de que no se entendería que “se pudieran poner en jaque políticas públicas que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte”.



En declaraciones en el Congreso con motivo del 45 aniversario de la Constitución, Díaz no se ha referido expresamente a Podemos y ha evitado calificarles de “tránsfugas” por su marcha ayer al Grupo Mixto, pero ha dicho estar convencida de que “nadie se va a confundir de adversario”.

Ha mandado además un mensaje de “tranquilidad y serenidad” ante la tormenta que se ha desencadenado por la ruptura de Podemos y las consecuencias que pueda esto tener para la estabilidad del Gobierno de coalición.



Díaz ha insistido en reclamar “altura de miras” a todos los que quieren defender el bien de este país porque el contexto político es muy difícil, ya que el Ejecutivo “está siendo asediado por una política destructiva del PP y de la extrema derecha que quiere desestabilizar al Gobierno”.



Tras recordar que la desafección ciudadana es ahora mayor que en 2015, ha subrayado que “lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana”.

La líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz (c), acompañada de los ministros y diputados de su grupo Sira Rego (i-d), Mónica García, Ernest Urtasun y Pablo Bustindy, realiza declaraciones tras la ruptura con Podemos. EFE/Borja Sanchez-Trillo

Iglesias: Nos sentimos “felices y aliviados” tras la ruptura con Sumar

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado este miércoles que la ruptura definitiva entre esta formación y Sumar les hace sentirse “felices y aliviados” porque ahora tendrán voz propia en el Congreso.



En declaraciones a la emisora RAC1, Iglesias ha explicado que, después de los desacuerdos con Sumar de los últimos meses, no tenían otra alternativa, “no solo por el veto a Podemos en el Gobierno sino porque habían dejado al partido sin capacidad de influencia política en el grupo parlamentario”.



El veto a la secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para abordar el conflicto entre Israel y Palestina fue la gota que colmó el vaso, ha asegurado el exvicepresidente del Gobierno.



Con relación a las elecciones europeas del año próximo, ha confirmado que Podemos debe presentarse “con una política de alianzas propias”, aunque no ha aclarado si la exministra de Igualdad Irene Montero sera su candidata, y ha defendido que la agenda y los calendarios los debe establecer el partido.



El cofundador de Podemos ha explicado que informó a sus antiguos socios de la ruptura antes de su comparecencia en rueda de prensa y ha indicado que no habla con la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, desde enero o febrero de este año porque no le corresponde a él.