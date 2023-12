Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de que acabe el año para intentar convencerle de la necesidad de desbloquear ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otras cuestiones que considera prioritarias.



Entre ellas, la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” para referirse a las personas con alguna discapacidad.



Sánchez ha expresado su intención de mantener en breve esa reunión con Feijóo en una conversación informal con los periodistas en el acto celebrado en el Congreso con motivo del Día de la Constitución.

A su juicio, en los tres asuntos que pretende abordar de forma prioritaria con el líder de la oposición debe haber avances, aunque ante la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha asegurado que él no va a aceptar imposiciones.



En ese sentido, ante la propuesta del PP de acordar la renovación del CGPJ junto con la reforma de la ley para futuras renovaciones, ha insistido en que lo que tiene que hacer ese partido es asumir las mayorías parlamentarias.

Sánchez: El PP debe probar que cumple con la Constitución

Ha recordado que el PP ya intentó reformar la ley y perdió la votación, y ha reiterado que el principal partido de la oposición debe olvidarse ya de las excusas y probar, con hechos, que cumple con la Constitución.



Es lo que había exigido también en unas declaraciones previas a su llegada al acto del Congreso y en las que había resaltado que hasta la Comisión Europea ha vuelto a pedir esta semana que se cumpla con el mandato constitucional para proceder al desbloqueo.



Cree que lo más importante es obligarse a llegar a acuerdos y que su objetivo es que el PP desista de su actitud de tener “secuestrado” al órgano de gobierno de los jueces.



Si eso no fuera posible, abre la puerta a buscar opciones para cumplir con una renovación que lleva ya cinco años de retraso, pero deja claro que en ningún caso piensa modificar las mayorías parlamentarias que se requieren en la actualidad.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (3d), da un discurso en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4i); los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido (3i); y del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte (2i); y de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño (i), durante el acto por el Día de la Constitución celebrado este miércoles en la Cámara Baja. EFE/Mariscal

La fórmula de Guilarte para el CGPJ

Al preguntarle por la fórmula que ha planteado el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, consistente en recortar las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales porque así cree que facilitaría su renovación, Sánchez se ha limitado a señalar que es una propuesta que está sobre la mesa.



Fuentes del Gobierno han confiado en que sea posible llegar a un acuerdo y en el papel que para ello puede desempeñar Guilarte porque subrayan que tiene criterio propio y es una figura que trasciende los bloques políticos.



No obstante, subrayan que el modelo actual es equilibrado, ha funcionado y consigue consensos, por lo que son partidarios de mantenerlo.



Sánchez está dispuesto a retomar la negociación con el PP en el mismo punto que estaba cuando se rompió en octubre del año pasado, un momento en que después de darse el acuerdo casi por hecho, los populares lo impidieron argumentando que Sánchez tenía intención de reformar el delito de sedición.



Para volver al diálogo, tenderá la mano a Feijóo en la reunión que prevé mantener con él antes de fin de año.

Guilarte pide evitar futuros bloqueos

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha subrayado que hay que buscar una fórmula que garantice no sólo la renovación de este órgano, sino que evite nuevos bloqueos, “que lo que venga sea igual que lo de ahora”.



Guilarte ha sostenido que el sistema actual “no ha funcionado”. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ha destacado que desea que se produzca la renovación y “no se hereden los problemas”, “pero no es fácil”.



El presidente suplente del CGPJ ha vuelto a defender que se refuerce la independencia judicial, que se recorten las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, que deberían reconducirse “al mérito y la capacidad”.