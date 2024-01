Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes a garantizar la “estabilidad política” en esta legislatura, para lo que ha asegurado que va a “sudar la camiseta hasta la última gota” con el objetivo de sacar adelante sus iniciativas, al gobernar con una minoría parlamentaria.

En una entrevista en RNE, Sánchez ha dicho que gobierna en coalición y con un “Parlamento fragmentado”, como se constató el pasado miércoles en la votación del Congreso de los tres decretos del Gobierno que obligaron al PSOE a negociar ‘in extremis’ con partidos como Junts, y que es en esa realidad donde tiene que operar.

“Garanticé la estabilidad durante cuatro años, me comprometo a garantizar esa estabilidad política durante los próximos cuatro años. Voy a sudar la camiseta hasta la última gota para lograr ese triple objetivo que me he planteado en esta legislatura: los derechos, el empleo y la convivencia”, ha asegurado.

“Hasta debajo de las piedras”

En su opinión, dentro de un “Parlamento fragmentado” como el actual “lograr votaciones ajustadas en favor de la mayoría es el camino y la normalidad”, y ha avisado de que aquellos grupos que rechacen las medidas que plantee el Gobierno “tendrán que explicarlo”.

Sánchez ha insistido en su intención de buscar escaños “hasta debajo de las piedras” para sacar adelante iniciativas como la revalorización de las pensiones, y ha señalado que “si tuviera ocasión de lograr un acuerdo con el PP, lo haría”, pero ha reprochado al principal partido de la oposición que se dedique a “señalar el dedo y no la luna” cada vez que critica al Gobierno.

Revisará con las comunidades las políticas de inmigración

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que, tras el pacto con Junts, hablará con los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas para revisar las políticas sobre inmigración y hacerlas más eficaces, excepto las relacionadas con el control de las fronteras por ser exclusivas del Estado.

“Eso no se puede transferir”, ha subrayado Sánchez en una entrevista en RNE en la que ha destacado que España cuenta desde hace mucho tiempo con una arquitectura, tanto institucional como legislativa, sobre todos los aspectos vinculados a la inmigración.

Pero ha recalcado que, tras el acuerdo sobre inmigración y asilo alcanzado en la Unión Europea, “ahora tendremos que hablar con las comunidades autónomas” y los grupos parlamentarios porque es necesario revisar muchas de esas políticas para hacerlas más eficaces, constantes y solidarias.

Un debate que “tenemos que abrir”

En este sentido, ha aludido a cuestiones como la ordenación de la inmigración con las comunidades, que en el caso de Cataluña y Andalucía están recogida en sus estatutos, y sobre la integración social de los inmigrantes.

“Es un debate que tenemos que abrir sí o sí”, ha advertido Sánchez, que se ha mostrado convencido de que “hay, por supuesto, materias” en las que pueden entenderse.

Ha negado que esas posibles transferencias sobre ordenación e integración de los inmigrantes alteren las funciones y el número de efectivos de la Policía Nacional en Cataluña al afirmar que “nada tiene que ver una cosa con la otra”.

Ha admitido, no obstante, la intención de Junts de llevar “al final” el traspaso de las competencias, ya que “como independentistas, evidentemente te pide la máxima”, pero ha insistido en que el artículo 149 de la Constitución es “bastante claro” sobre las competencias exclusivas estatales.

Preguntado sobre si ve diferencias entre Junts y Vox ha respondido que, en su formar de actuar a la hora de ejercer la solidaridad interrterritorial, “desde luego”.

Finalmente, ha asegurado su intención de tramitar “cuanto antes” como proyecto de ley el decreto sobre el subsidio de desempleo tumbado por Podemos la semana pasada.