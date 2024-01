Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, en el 29 aniversario del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez, que “el terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final”.

Feijóo ha participado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una ofrenda floral en homenaje al presidente del PP guipuzcoano asesinado por ETA en 1995, celebrado en los Jardines de Gregorio Ordóñez en Madrid.

En la jornada en la que el PSOE ha pactado con Junts incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo, a excepción de los que hayan causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa, Feijóo ha mencionado, sin entrar en el fondo de la cuestión, la amnistía.

“Ningún pacto indigno nos obliga a callar o a simular que son demócratas o amantes de la paz, esa indignidad se la dejamos a otros que les pretenden regalar a otros la amnistía y el olvido”, ha señalado en referencia a los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y EH Bildu.

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo en una ofrenda floral en homenaje a Gregorio Ordóñez, presidente del PP guipuzcoano asesinado por ETA. EFE/J.P. Gandul

Feijóo ha reivindicado que con el homenaje pretenden recalcar que “los asesinos siguen siendo asesinos” y las víctimas, víctimas, y que ni pueden ni deben ni quieren “fingir que todo aquello ya pasó o que es mejor pasar página y enterrar de nuevo a las víctimas”.

“En ninguna democracia digna de su nombre se diría que recordar que el terrorismo asesinaba a demócratas por el mero hecho de serlo es mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante”, ha agregado Feijóo, que ha recalcado que la derrota de los asesinos de Ordóñez “estará incompleta” si no derrotan “también la tergiversación de la historia”.

El líder del PP ha reivindicado que su partido alce la voz cuando se llama “conflicto” a lo que fue una “matanza” y ha defendido que honrar el legado de Ordóñez es “no entregar el poder a los que todavía no condenan su asesinato” o que el entorno de los asesinos no pueda presumir “de privilegios ante el actual Gobierno”.

También ha reclamado que “ningún Gobierno llegue a pactar el perdón de sus asesinos o sus cómplices”.

El líder del PP ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas respecto a la ley de amnistía y sobre la rectificación de su vicesecretario Esteban González Pons, que ha dado marcha atrás a la acusación al TC de ser “el cáncer del Estado de derecho” y ha apuntado que su partido sí recurrirá la ley de amnistía ante este órgano.

Ayuso: No cabe la amnistía para terroristas en una democracia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en un homenaje este martes al político del PP vasco Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995, que “no cabe la amnistía para terroristas en una democracia como está pasando en estos días”.

En su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado duramente contra el Gobierno, denunciando que prefiere hacer “negocios electorales” con Arnaldo Otegi, “con compañeros del terror” mientras que el PP no olvidará los crímenes de ETA “ni jamás” justificará ” sentarse en la misma mesa de estos delincuente”.

“La democracia no blanquea a nadie y deja de serlo si no aplica la ley, porque no cabe la amnistía para terroristas en una democracia como está pasando en estos días, porque no hay terrorismo que no atente gravemente contra los derechos fundamentales”, ha recalcado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho estas declaraciones en la jornada en la que el PSOE ha pactado con Junts incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo, a excepción de los que hayan causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

Además, posteriormente ha dicho a los periodistas que “no pueden amnistiar a terroristas, no pueden olvidar delitos de sangre, no se puede olvidar tanto daño” y “así no se puede mantener un Gobierno”.

Defensa de los valores del PP

Durante el homenaje, Ayuso ha defendido los valores del PP subrayando que hasta hace meses los compartían todos los demócratas: “no somos los amigos de ETA, ni queremos su apoyo, ni tampoco mendigamos sus salvoconductos, ni le sentamos a negociar ni por matar ni por dejar de hacerlo, ni les visitamos en las cárceles para venderles a ellos como víctimas porque se necesitan sus votos”.

De Ordoñez ha destacado que “nunca acató la mordaza”, “plantó clara cara cuando el precio a pagar era altísimo” y le mataron porque era un “peligro para el mal y la injusticia” porque “amenazaba el negocio, el chantaje y el cuento nacionalista, su racismo infame, su impune xenofobia, su afán totalitario, su resentimiento”.

Ayuso ha recordado que el periódico Egin tachó entonces la cobertura informativa de su muerte de “culebrón” cuando tenía como editora a Mertxe Aizpurua, condenada en los 80 por enaltecimiento del terrorismo y hoy portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados.

La presidenta madrileña ha denunciado que casi tres décadas después de la muerte de Gregorio Ordóñez, “los verdugos son beneficiados de múltiples maneras” porque “sus compañeros gobiernan ciudades (…) deciden leyes fundamentales” y “lo peor: tienen el Gobierno de la nación comiendo de su mano”.