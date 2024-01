El Senado aprueba este jueves la reforma constitucional para eliminar ‘disminuidos’

Madrid (EFE).- El pleno del Senado tiene previsto ratificar este jueves en un pleno extraordinario la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuidos’ y sustituirlo por ‘personas con discapacidad’.

Antes del debate, la Mesa del Senado debe decidir sobre el recurso del grupo de la Izquierda Confederal, del que forma parte Compromís, por no haber admitido enmiendas, como la presentada para la recuperación del derecho civil valenciano, que previsiblemente no saldrá adelante al no ceñirse al objeto de la reforma.

Respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados

La reforma llega al Senado con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, que avaló con 312 votos a favor y 32 en contra -de Vox- la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE para ceñir la reforma constitucional a la modificación del artículo 49 de la Carta Magna.

Se trata de la primera reforma social de la Constitución que requería ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los diputados y que era reclamada desde hace 20 años por las entidades de la discapacidad.

Colectivos aplauden desde la tribuna de invitados el cambio en la Constitución. EFE/ J.J. Guillén

Una vez aprobada en el Senado, se publicará en el BOE y no entrará en vigor hasta que pasen quince días, que es el plazo que se abre por si un 10 % de la Cámara pide que se someta a referéndum, algo que en principio no parece probable con el pacto alcanzado por el PP y el PSOE.

Tras la reforma constitucional el artículo 49 quedará redactado en los siguientes términos: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

“Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

El Cermi ante la meta de la reforma: “Es un orgullo que la discapacidad genere consensos”

Después de 20 años, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ve cómo llega a la meta su propuesta de eliminar de la Constitución el término ‘disminuidos’ y lo celebra como un “éxito histórico” del movimiento social de la discapacidad.

“Tras dos décadas de trabajo con los partidos para materializar este cambio en la Constitución sentimos orgullo y satisfacción por haber logrado una reforma constitucional de la mano de lo social y porque el logro venga de la unidad del sector de la discapacidad, un sector que se ha hecho fuerte”, explica a EFE la directora ejecutiva de Cermi, Pilar Villarino.

Conseguir sacar adelante la primera reforma social de la Carta Magna demuestra para Villarino que la discapacidad ha conseguido suscitar grandes consensos políticos y “que las alianzas entre la sociedad civil y las instituciones públicas funcionan y funcionan muy bien”.

Que la Constitución ya no se refiera con el término ‘disminuidos’ a las personas con discapacidad, “va a contribuir a generar una mayor toma de conciencia social y de visibilidad hacia este grupo ciudadano”, valora.

Para el movimiento de la discapacidad, con la eliminación de ese término “indigno” no solo se avanza en la igualdad en el lenguaje, sino que “se pone a España a la vanguardia en la defensa de la diversidad humana”.