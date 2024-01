Madrid (EFE).- “Hasta última hora”, “hasta el último momento”. En vísperas de que la ley de amnistía llegue al pleno del Congreso, Junts y ERC apuran las negociaciones con los socialistas para incluir todos los delitos de terrorismo y garantizar que nadie implicado en el ‘procés’ queda fuera de la medida de gracia.

Si se sigue el patrón de las últimas semanas, las negociaciones pueden prolongarse hasta el mismo pleno, que comenzará a las 15 horas y donde se votarán las últimas enmiendas que pueden entrar en el texto en el Congreso.

“Hasta última hora”

En rueda de prensa en la sede de ERC en Barcelona, la portavoz de este partido, Raquel Sans, ha afirmado este lunes que continuarán negociando las enmiendas “hasta el último momento” para que se apruebe una ley que “tiene que dar cobertura a todas las personas que participaron en las consultas del 9N, en la organización del 1-O” y en las protestas posteriores contra la sentencia.

“La negociación sigue hasta última hora”, ha confirmado la portavoz del PSC, Èlia Tortolero.

Fuentes de Junts confirman a EFE que no cejan en su empeño de blindar la ley de amnistía ante posibles actuaciones judiciales.

Ningún dirigente político ha querido entrar este lunes en el detalle de los cambios que se negocian, aunque obligatoriamente estos tienen que pasar por las enmiendas ya registradas en la Cámara Baja.

Los principales cambios que mantienen Junts y ERC, con apoyo del PNV, buscan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del ‘procés’.

Los casos Tsunami y Volhov

En su punto de mira está, por ejemplo, el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira y estudia la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat.

En otra enmienda conjunta, Junts y el PNV piden amnistiar también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.

Imagen de archivo de la fachada exterior del edificio de la Audiencia Nacional de Madrid. EFE/Mariscal

Este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó un auto en el marco del ‘caso Volhov’ en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.

Feijóo subirá a la tribuna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien intervendrá mañana en el pleno para ratificar el rechazo de su grupo a la ley, ha cargado este lunes contra el Gobierno por “justificar el terrorismo” y ser “más crítico con los jueces que lo investigan” que con los políticos que están siendo investigados por ello.

Frente a esta postura, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha insistido en la necesidad de dotar a la ley de “máxima” seguridad jurídica para blindarla ante los intentos de algunos jueces de “torpedearla”.

“Todo vale para los García-Castellón de turno. Allí donde lo que vimos fue un referéndum pacífico algunos hablan de terrorismo”, ha afirmado la portavoz de ERC.

Desde Podemos, en la misma línea, Pablo Fernández ha avanzado el apoyo de sus diputados a las enmiendas de los grupos independentistas, ya que hay “jueces reaccionarios con interés político”.

“Se va a consumar el golpe de Estado”, ha alertado por su parte el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, que augura que el Tribunal Constitucional (TC) acabará dando un “barniz de legalidad” a la ley.

El PSOE critica a algunos jueces por “mover ficha” en la tramitación de la ley de amnistía

El PSOE ha criticado a determinados jueces por “mover ficha” en función de los pasos que va dando el poder legislativo, como ocurre con ciertas decisiones judiciales relacionadas con Carles Puigdemont y tomadas durante la tramitación de la ley de amnistía, según denuncian fuentes de Ferraz.



Las mismas fuentes aseguran que con determinados casos está siendo evidente que los tiempos de la judicatura están alineados con los tiempos de la política y del poder legislativo.



En este sentido, estas fuentes consideran “terrible” que determinados jueces tomen decisiones “al albur” de los pasos que va dando el poder legislativo en el Congreso de los Diputados por ejemplo con la ley de amnistía, todavía en proceso de tramitación.



Y aprecian un objetivo muy claro en el auto del juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, que considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.

El PSOE pregunta a Feijóo si considera también terrorismo los altercados en Ferraz

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si considera terrorismo los altercados en la sede de Ferraz, después de que éste dijera que la violencia sufrida por los policías durante el “procés” puede ser considerada como ataque terrorista.



En una rueda de prensa en Ferraz, la portavoz del PSOE ha condenado los actos ocurridos el domingo en los alrededores de la sede del partido, donde algunos manifestantes contrarios a la ley de amnistía mantearon a dos muñecos de tela que simulaban ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresident catalán Carles Puigdemont con gritos de “1,2,3, colgado por los pies”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en Madrid. EFE/Chema Moya

“Me gustaría preguntar a Feijóo si lo que está sucediendo en la sede de Ferraz es terrorismo. Ha habido una treintena de heridos (en las sucesivas concentraciones), la mayoría de ellos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha dicho.



En su opinión, los altercados de Ferraz no son terrorismo, por “muy desagradable y feo” que sea lo que ha ocurrido.



Y ha comentado que los socialistas no tienen intención de entrar en el debate sobre lo que es y no es terrorismo, generado tras la enmienda a la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts, que establece que no serán perdonados los actos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de derechos humanos.