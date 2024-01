Marian García |

Pamplona(EFE).- El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), cuando se cumple un mes de su acceso a la alcaldía tras la aprobación de una moción de censura, manifiesta que espera que esta sea “la legislatura de la convivencia”, ya que “estamos en una situación nueva y necesitamos dejar atrás cualquier atisbo de lo que ha sido la mala convivencia de las últimas décadas”.

Un mes después de que saliera adelante la moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN) tras un acuerdo con el PSN-PSOE, que no ha entrado a formar parte del nuevo gobierno local, y con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que sí comparten responsabilidades de gobierno, Asiron (Pamplona, 1962) afirma en una entrevista con EFE que la ciudad “está dejando atrás la situación de parálisis en la que estaba”.

P.- ¿Cómo y cuándo se gestó la moción de censura?

R.- Yo hablaría sobre todo de dos fases. Una primera comienza el día mismo en el que perdemos la alcaldía en 2019. Ese lunes ya empezamos a trabajar en la creación de sinergias. Y eso fue algo que funcionó así durante los 4 años de la pasada legislatura, estando aquí Maite Esporrín (portavoz del PSN) y tuvo su continuación en la presente legislatura desde que vino Elma Saiz.

Se siguió trabajando en la misma dirección hasta que se alcanzó un diagnóstico de parálisis de la ciudad que no nos podíamos permitir y ya ahí es cuando se establecieron las negociaciones, siempre en Pamplona, desde Pamplona y por la gente de Pamplona.

P.- ¿La investidura de Pedro Sánchez influyó en el acuerdo?

R.- No tuvo nada que ver. Fueron dos procesos paralelos y entiendo yo que el de Madrid tenía otros recorridos y otros circuitos completamente diferentes que el de aquí.

P.- ¿Hubo contactos desde EH Bildu con la dirección nacional del PSOE?

R.- Es evidente que no. Yo no me moví de aquí para nada. Aquí sí que hubo una negociación, por supuesto que sí, somos partidos que venimos de una cultura política diferente y había muchas cosas que hablar y que acordar, pero se hizo en Pamplona.

P.- Si Elma Saiz no hubiera sido nombrada ministra y hubiera seguido como portavoz socialista, ¿hubiese habido acuerdo?

R.- Ella tendría que contestar a esa pregunta más que yo, pero desde mi punto de vista, creo que eso no tuvo la menor influencia. Creo que no, no hubo un antes y un después a que se marchara.

P.- El acuerdo con el PSN-PSOE ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones. ¿Es algo puntual?

R.- Yo espero que sea duradero. Venimos de culturas políticas muy diferentes durante probablemente demasiado tiempo. Durante décadas hemos vivido de espaldas unos y otros y la verdad es que tenemos una responsabilidad que no podemos eludir (…) Nuestra responsabilidad es ser capaces de crear un engranaje político progresista, que sea capaz de hacer olvidar los gobiernos municipales de derechas.

P.- Sin embargo, desde el PSN se sigue diciendo que les falta por hacer un recorrido ético…

R.- Yo afortunadamente creo que todo el mundo ha comprendido que estamos en un escenario nuevo, que no tiene nada que ver con la Pamplona que heredamos de tiempos pasados y ahora mismo nuestra preocupación tiene que ser qué Pamplona queremos que hereden nuestros hijos e hijas. Nosotros no heredamos la Pamplona que se merecen nuestros hijos, pero sí podemos hacer muchas cosas por cambiarla.

Yo creo que ese recorrido está hecho, creo que realmente se han dado pasos muy significativos en el reconocimiento del dolor de las víctimas, en el reconocimiento de que venimos de una época que probablemente nunca tenía que haber ocurrido.

Y déjame decirlo también a nivel personal, considero que no tengo ningún recorrido ético que hacer porque toda mi vida, no ya política, sino mi trayectoria personal se ha basado en un principio básico, que es el de la ausencia de violencia, el de rechazo a cualquier tipo de violencia. Lo manifesté públicamente en el año 1998, pero formaba parte de mi trayectoria anterior y no me he movido ni un solo milímetro de esa posición.

P.- En el acuerdo se habla del reconocimiento a las víctimas. ¿Habrá alguna iniciativa al respecto?

R.- Nos gustaría. Sabemos que no va a ser fácil, pero hay algo que probablemente no había en anteriores legislaturas que es un acuerdo básico, una posición común respecto a la violencia y a la convivencia.

Estamos en una situación nueva y necesitamos, sí o sí, dejar atrás cualquier atisbo de lo que ha sido la mala convivencia de las últimas décadas. Nos tenemos que situar en este nuevo escenario y compartir los puntos de vista de lo que tiene que ser la Pamplona del siglo XXI.

P.- Entre sus prioridades han citado la ‘Pamplona de la convivencia’. ¿Qué van a hacer en ese sentido?

R.- Sería muy pretencioso por mi parte, sobre todo cuando hemos acusado a los demás de unilateralidad, tener aquí ya una receta perfectamente dibujada. Esto es algo que tendrá que surgir del diálogo entre las fuerzas que formamos el Ayuntamiento (…). Creo que es una responsabilidad de todas y todos y es algo para lo cual también tendremos que contar y contaremos además con UPN y con el PP.