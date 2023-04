Torrelodones (Madrid) (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) ha rechazado considerar como mujer al candidato a policía local que se presentó a las pruebas físicas con un acta notarial en el que afirmaba que se sentía mujer, amparándose en la ley trans de la Comunidad de Madrid.



El concejal de Seguridad de Torrelodones, Víctor Arcos, ha explicado en declaraciones a EFE que el tribunal calificador de las oposiciones se ha reunido este martes, contando con los dos informes que solicitó el Consistorio al Ministerio de Igualdad y a la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, y ha determinado que “el proceso de selección sigue adelante y esta persona ha sido calificada como hombre, porque no cumple los requisitos ni de la ley trans nacional ni la autonómica”.



Arcos ha añadido que aún no se han publicado los resultados de las pruebas físicas, por lo que todavía no saben si este candidato ha pasado el corte como hombre.



La siguiente prueba es la de conocimientos y se realizará cuando terminen las alegaciones por las pruebas físicas.

Igualdad no tenía competencia para valorar el candidato a policía de Torrelodones

Según el concejal de Torrelodones, Igualdad les ha transmitido que este candidato, en su acta notarial, hacía alusión a la ley de la Comunidad de Madrid, que el Ministerio no tenía competencia para valorar.



No obstante, tras la aprobación de la ley trans estatal el pasado febrero, es esta la que regula dicho procedimiento, apreciación en la que coinciden el Ministerio y el Ejecutivo regional.

Esta norma obliga en su artículo 44 a que la persona que quiera realizar este trámite comparezca en el registro en dos ocasiones, con un máximo de tres meses entre la primera y la segunda vez, para confirmar su decisión. Posteriormente, el Registro Civil tendrá un mes más para dictar la resolución.



Por tanto, los efectos jurídicos que se otorgarían a este hombre después del cambio de la mención registral del sexo todavía no serían aplicables, dado que desde la aprobación de la ley trans el pasado 28 de febrero hasta la supuesta solicitud del policía no han pasado los tres meses requeridos por la norma.



El candidato comenzó el proceso de selección para Policía Local en enero como varón y superó la primera prueba de personalidad y psicoténica, pero en esta segunda prueba física presentó el acta de solicitud de cambio de género el día de la prueba, por lo que el tribunal calificador decidió que hiciera las pruebas con dos baremos, como hombre y como mujer, a la espera de que Igualdad y la Comunidad de Madrid les trasladaran directrices sobre cómo actuar en este caso, que se ha dado por primera vez tras la aprobación de la ley trans nacional.