Cuando uno asiste a una obra de teatro que realmente son cuatro, que cada una de ellas tiene su propia dirección y dramaturgia, que ocho actores y actrices dan vida a 47 personajes, y todo sale a la perfección, el teatro sabe a gloria bendita, más aún cuando la epístola lleva el sello de Shakespeare.

Las tres actrices y los cinco actores que esta noche han puesto en escena “Coriolano”, “Julio César”, “Antonio y Cleopatra” y “Tito Andrónico”, obras escritas por el dramaturgo inglés entre 1594 y 1608, han dado una lección carnal, espiritual y profesional de lo que significa este amor por uno de los pilares de las bellas artes.

Sus nombres: Xurxo Cortázar, Sheyla Fariña, Fran Peleteiro, Keka Losada, Marcos Orsi, Rebeca Montero, Santi Romay y Toni Salgado. Su desgaste es brutal.

Cadencia, gesticulación, exposición, movimiento, cambios rápidos de vestuario, interpretación… tablas, en definitiva, han impregnado los versículos teatrales del espectáculo “Shakespeare en Roma”, una propuesta del Centro Dramático Gallego enmarcada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Sin pausas ni sermones que guíen al espectador para enlazar las cuatro obras en una, los ocho actores han dado lo mejor de sí para darle a los espectadores toda una lección magistral del porqué uno decide subirse a un escenario.

No son retazos ni tampoco entremeses dramáticos. Es Shakespeare en estado puro troquelado por la dirección Rui Madeira, María Barcala y Xúlio Lago, Sara Rey y Quico Cadaval, y Volodymir Snegurchemko -ucraniano refugiado en Portual-, Ana Carreira, Ana Abad de Larriva y Lorena Conde en las dramaturgias.

A pesar de este “totum revolutum”, cada obra tiene su espacio, su momento y su puesta en escena, y todas ellas sirven para decirle a los feligreses que las miserias humanas, la luchas por el poder y las guerras son intrínsecas al ser humano. A través de personajes como Cayo Marcio Coriolano, Agripa y Cominio, se denuncia la utilización de la voz del pueblo para alcanzar intereses particulares, que la hipocresía del poder sigue vigente y que no es bueno que dicho poder recaiga en unas solas manos.

Que César no puede ser león si no tiene ovejas bajo su mando, que los designios de los dioses no pueden estar por encima de la voluntad de los hombres y que mal camino llevan quienes prefieren seguir a un líder aunque ello suponga su esclavitud, como elevan Octavio y Bruto.

Que la pasión, como la de Alejandro y Cleopatra, es fuerza de vida, pero también puede ser un obstáculo o hasta una perdición, y que la violencia de Tito Andrónico sólo genera más violencia.

A todo ello se ha sumado por unos momentos una fina lluvia, como si los dioses lloraran al ver tanto acto atroz.

Alberto Santacruz