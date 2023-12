Mérida.- La actriz Concha Velasco, que ha fallecido este sábado en Majadahonda (Madrid), puso en pie a Mérida nada más terminar la representación de ‘Metamorfosis’, en julio de 2019, y anunciar su adiós al Festival Internacional de Teatro Clásico: “Esta vez es la última. ¡Que voy a cumplir 80 años!”.

“Ya saben que yo hablo después de todas las funciones. Se que mi papel era pequeño pero yo quería estar aquí. Vaya compañeros y vaya suerte que tengo. No saben cómo me miman, cómo cuidan de que no me tropiece… Ya les he dicho que si me caigo hagan como que era de la obra”, bromeó desde el escenario la intérprete entre gritos de “guapa” y un aplauso que duró varios minutos.

“Siempre he dicho que aquí me han pasado todas las cosas por primera vez: la primera vez que pisé este escenario, que hice ‘Hélade’, que hice ‘Hécuba'”, dijo la actriz a los 3.000 espectadores que abarrotaron el Teatro Romano.

Las 30.000 entradas agotadas

Buena prueba de la expectación que hubo con aquella “Metamorfosis”, de Mary Zimmerman, dirigida por David Serrano, es que el festival tuvo que ampliar un día las representaciones y la primera de la era Jesús Cimarro como director del certamen que se agotaron antes del estreno las entradas (30.000).

A Velasco, que estuvo escoltada por Pepe Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra, Pilar Castro, Belén Cuesta, Secun de la Rosa, María Hervas, Angela Cremonte y Pepe Ocio, “es una maravilla oirla hablar, cómo dice esos textos tan difíciles…”, comentaba el director.

“No tengo mucho texto, es breve pero difícil y quiero repasarlo todo hasta el último momento”, contaba la actriz en el hotel, en las horas previas a la función.

Velasco tenía el papel de narradora de las diez escenas que protagonizaban dioses, héroes y humanos y en las que los actores interpretaban casi cien personajes distintos.

Luego, acabado el estreno, y vista la reacción del público, la vallisoletana aseguró que se sentía “estupendamente” y que le había emocionado cómo el público se había levantado al unísono a aplaudirles.

Premio Ceres 2014

Años antes, en 2014, recibió el Premio Ceres ‘Emérita Augusta’ y expresó su deseo de hacerse merecedora del mismo: “Durante los años que me queden, porque he estado a punto de parmarla”.

Con estas palabras, sonriente, “con tacones” y con algunas lágrimas de emoción, reaparecía tras su enfermedad para recoger el galardón de manos de Juan Echanove, que se refirió a ella como “una de las grandes obras de la creación”, además de “amiga y maestra”.

Nadie puede imaginar, afirmaba día antes, “el bien” que le hacía este premio: “ni todos los tratamientos, ni todas las medicinas me podrían dar algo igual”.

En una entrevista con EFE con motivo del estreno de ‘Metamorfosis”, recalcaba: “Eso de retirarme para nada”.

Aunque era consciente de su realidad física y las limitaciones de la edad, en cambio no quería oír hablar de la jubilación porque todavía conservaba las ganas de actuar y algún sueño por cumplir.

Reconocía que le hubiera gustado llevar a escena una tragedia shakesperiana de la mano de José Carlos Plaza. “He visto un Coriolano en el que Vanessa Redgrave está maravillosa, yo amo a esta mujer y quería hacerlo aquí, pero ya no creo que pueda”.

Definía el teatro como la “verdad”, ya que, a diferencia del cine o la televisión, lo que ocurre en un instante preciso no puede volver a suceder de la misma forma.

“No se puede fallar en el teatro, proyectas una emoción y el público te la devuelve, aunque yo no hago distinciones, algunos de mis mejores trabajos, como Teresa de Jesús, fueron en televisión”.