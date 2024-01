“El Niño” deja 1.800.000 euros muy repartidos en Extremadura

El sorteo extraordinario de “El Niño” ha dejado 1.800.000 euros en Extremadura, una cifra muy repartida, merced a varios decimos agraciados con el primer y tercer premio y que fueron vendidos en Plasencia, Almendralejo, Miajadas, Badajoz, Llerena, Moraleja y Don Benito.

El primer premio, que ha recaído en el número 94.979, ha viajado a Extremadura después de tres años de sequía, pues en estos 24 años de siglo XXI sólo había caído en esta comunidad autónoma en 2021, merced a dos décimos que fueron vendidos en Plasencia.

Hasta ese año, el primer premio sólo se había acordado de Extremadura en 1962 y 1972, que recayó en Don Benito (Badajoz) y Badajoz, respectivamente.

Primer premio



El primer premio del sorteo extraordinario de este 6 de enero ha dejado un millón de euros en Extremadura donde se han vendido cinco décimos, dos en Almendralejo, otros dos en Plasencia y uno Miajadas (Cáceres).

Almendralejo

En Almendralejo, uno de los dos décimos del primer premio, dotado con 200.000 euros cada uno, se ha vendido en la administración de loterías número 3, ubicada en la carretera de Santa Marta, y el otro en un punto de venta localizado en un estanco de la calle Escribano.

La propietaria de la Administración número 3 de Almendralejo, Manuela González Alfaro, ha dado 200.000 euros del primer premio del sorteo de “El Niño” del que vendió un décimo y, si bien los nueve restantes de la serie fueron devueltos, no ha ocultado su satisfacción ya que en el sorteo de Navidad vendió décimos del “Gordo.

“Ha sido una lluvia de dinero y de suerte para todos nuestros clientes”, ha destacado muy emocionada Manuela González, propietaria de la administración que lleva abierta por tres generaciones en su familia y que ha vendido “en menos de 15 días tres premios gordos”, el de Navidad, el del Niño y una bonoloto de 34.000 euros.

Con la tira de décimos en la mano, de la que solo había vendido uno, ha declarado que el 94.974 que ha tocado este año “no gusta mucho porque es muy alto”, pero “este año estamos rompiendo moldes, porque el gordo de la Navidad salió un número también que la gente dice que es muy feo”.

El otro décimo del primer premio venido en Almendralejo ha llegado en el despacho de la calle Escribano 38. Su responsable, Javier Brito, ha asegurado que este 2024 “arranca de maravilla”.

“Es la primera vez que damos el gran premio de la lotería de ‘El Niño’”, si bien también vendió en estas fiestas un quinto premio de la lotería de Navidad de 2023.

“Los pelos se me ponen de punta, todos mis compañeros me están felicitando porque es una suerte”, ha dicho Brito, para el que “repartir dinero a la gente es lo más bonito que hay”.

Plasencia

En Plasencia, uno de estos décimos del primer premio ha sido vendido en la administración de lotería ubicada en el centro comercial Carrefour y otro en la administración de loterías número 4 de esta ciudad, localizada en la calle Sol.

La administración del centro comercial placentino ya repartió 448.000 euros en el último sorteo de la Lotería de Navidad tras vender un décimo del primer premio y ocho de cuatro quintos premios.

El propietario de la administración de la calle Sol, Antonio Merino, que ha repartido 200.000 euros al vender un décimo, considera que ha cerrado “el círculo” de la fortuna, pues en años anteriores había repartido otros premios de este sorteo.

Aunque sólo ha vendido un décimo, Merino ha asegurado estar “muy contento” por haber dado “no sé a quién” un total de 200.000 euros.

“La verdad es que estamos muy contentos -ha reiterado- porque en el sorteo de Navidad no tuvimos mucha suerte. En años anteriores habíamos dado otros premios del sorteo del 6 de enero, pero nunca el primero, por lo que de esta forma cerramos un círculo”, ha afirmado con una gran sonrisa en su cara.

Tercer premio

El tercer premio del sorteo, e número 57.033, ha dejado un total de 800.000 euros en la región, donde se han vendido tres series, en Badajoz, Llerena y Plasencia, una serie en cada una de estas localidades, y un décimo en Don Benito y otro en Moraleja.

Dotado con 250.000 euros por billete (25.000 euros al décimo), una serie ha sido vendida en la ciudad de Badajoz, en concreto en la administración de lotería número 1, ubicada en la avenida Sinforiano Madroñero.

La gerente de la administración de lotería número 1 de Badajoz, Ana Florencio, ha repartido 250.000 euros al vender una serie del tercer premio de “El Niño”. EFE/José Luis Real

Su propietaria, Ana Florencio, ha afirmado que ella no llevaba ninguno y, “como otras veces que hemos entregado premios, nunca me toca”. No obstante, no ha ocultado su alegría por repartir diez décimos, con 25.000 euros de premio cada uno.

“Muy contenta, muy contenta, más contenta que nadie” ha repetido. Ha asegurado que los décimos se han vendido sueltos, por lo que el dinero está muy repartido.

Otros 250.000 euros han llegado a Llerena (Badajoz), cuya administración de la calle La Cárcel ha vendido una serie, y también 250.000 euros han viajado hasta Plasencia (Cáceres), merced a los diez décimos de este tercer premio vendidos en la administración ubicada en la avenida de La Salle.

A estos importes se suman los 25.000 euros del décimo vendido por terminal en un establecimiento de Don Benito (Badajoz) y otros 25.000 euros del décimo vendido por terminal en un punto de venta ubicado de Moraleja (Cáceres).