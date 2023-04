Vitoria (EFE).- Juan Carlos I ha llegado pocos minutos después de las 19:00 horas de este domingo al aeropuerto vitoriano de Foronda procedente de Galicia, adonde viajó el pasado miércoles para participar en las regatas que se han disputado en Sanxenxo, en las que finalmente no pudo tomar parte debido a las condiciones climatológicas desfavorables.

No es la primera vez que el rey emérito visita la capital alavesa, a la que ha acudido con anterioridad por motivos personales relacionados con temas médicos.

Juan Carlos I volvió a España el miércoles procedente de Londres para alojarse en Sanxenxo (Pontevedra), municipio costero en el que también estuvo hace once meses durante su primer viaje a la península desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) donde reside desde agosto de 2020 tras la controversia sobre su patrimonio en el extranjero.

El emérito no ha podido participar en ninguna de las pruebas de la competición de vela de la II Volvo Autesa Club por las malas condiciones meteorológicas.