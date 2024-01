Los Reyes Magos reparten ilusión en su llegada a Logroño entre cartas y pañuelos blancos

Sergio Jiménez Foronda |

Logroño (EFE).- Los Reyes Magos han repartido ilusión en su llegada este viernes a Logroño en un helicóptero recibido entre gritos y aplausos de los miles de niños que han llenado el estadio municipal de Las Gaunas para entregar sus cartas y agitar sus pañuelos blancos a modo de bienvenida.

Puntuales a su cita anual con los niños riojanos, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han descendido hasta el centro del campo con los tradicionales villancicos como banda sonora y, nada más pisar el césped, han sido ovacionados por los 13.600 asistentes a este clásico acto previo a la noche de Reyes.

Sus majestades, ya acompañados de sus pajes, han correspondido al cariño de los más pequeños acercándose a las gradas para saludarles muy de cerca y recoger sus cartas con los deseos y regalos que deberán entregarles esta noche, eso sí, bajo la condición de que se hayan portado bien todo el año.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha querido estar presente junto a las familias que han llevado a los más pequeños a ver a sus majestades, a quienes que ha recibido como representante de todos los ciudadanos de la capital riojana y les ha entregado su carta personal, en concreto, al rey Baltasar.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (i), entrega su carta a los Reyes Magos. EFE/Raquel Manzanares

Salud y trabajo joven

“Esta carta la he escrito esta misma mañana y, como no he sido del todo bueno, he pedido cosas para Logroño y para los logroñeses, como un carro de ilusión para los pequeños; mucha compañía para aquellas personas que están solas; y salud de todo tipo, emocional, física y mental, para todas las familias”, ha indicado el alcalde en declaraciones a los periodistas.

También ha solicitado a los Reyes Magos que “traigan oportunidades para la gente joven y, a ser posible, se quede en Logroño”, así como “convivencia y concordia” y una mejora de las comunicaciones de la ciudad, aunque, “como vienen en helicóptero, ellos lo tienen más fácil”, ha expresado.

“Ya sé que venís en helicóptero, pero a Logroño es complicado venir en tren, por eso os pido que haya más trenes con Madrid y con Barcelona. Me aseguran que el Talgo Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero (AVRIL) es la mejor solución. ¡Por favor!”, indica la carta del regidor de la ciudad.

El rey Gaspar saluda a los niños de Logroño. EFE/Raquel Manzanares

Una cabalgata muy especial

Al bajar del helicóptero, que llega gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Ministerio de Defensa con su Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma III) con sede en Agoncillo, el rey Melchor a atendido a los medios de comunicación para invitar a todos los riojanos a ver la cabalgata que se celebrará esta tarde y que “va a ser muy especial y con novedades”.

Esta cabalgata partirá desde el parque de La Cometa y discurrirá, a lo largo de un recorrido de cerca de tres kilómetros, por las calles Gonzalo de Berceo, Marqués de Murrieta, Avenida Portugal, Avenida de La Rioja, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Juan XXIII y Avenida de la Paz hasta la Plaza del Ayuntamiento logroñés, donde terminará en el belén monumental con la adoración al niño.

Para que todo discurra con normalidad y sin incidentes, efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil velarán por la seguridad de la cabalgata y el adecuado tránsito de los ciudadanos dentro del estadio.

Además, y como es habitual en este tipo de iniciativas, se activará el Plan de Alerta Antiterrorista Nivel 4 y el Centro de Coordinación Operativa, controlado por la Policía Local y Nacional.