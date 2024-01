El BH Coloma Team arranca con un proyecto más ambicioso, de presente y de futuro

Logroño, (EFE).- El BH Coloma Team, el principal equipo español de bicicleta de montaña, se ha puesto en marcha de manera oficial este jueves, en la presentación de su proyecto para 2024 que es más ambicioso todavía que la temporada pasada y que también ha sentado las bases para continuar con los mejores corredores nacionales en los próximos años.

La escuadra capitaneada por el campeón nacional, David Valero, se ha presentado en Logroño, en un acto en el que han participado representantes de sus patrocinadores junto a las familias del centenar de niños que forman parte de la escuela que el BH tiene en su sede en La Rioja.

El BH tiene como punta de lanza a su equipo profesional, liderado por el medallista olímpico David Valero, que quiere volver a su mejor nivel en 2024, precisamente en busca de repetir en París el éxito de Tokio.



Pero más allá de él, su equipo tiene el objetivo de llevar a la capital francesa al mayor número posible de representantes ya que tienen opciones Jofré Cullel, por España, Catriel Soto, por Argentina, Raquel Queiros por Portugal y Rocío del Alba García, también por España, aunque su lesión de la temporada pasada le ha llevado a que sus posibilidades sean más pequeñas que las de los demás.

Estructura pensada para el futuro

Carlos Coloma, mánager del equipo, ha optado, además, por pensar ya en el futuro y ha rejuvenecido el equipo, no solo con la presencia de Cullel y Queiros, sino también con el fichaje de los sub-23 Alberto Barroso, Francesc Barber, Joan Mir y Hugo Franco, además del júnior riojano Raúl Villar, todos ellos con resultados destacados a nivel nacional.

La misma exigencia va a tener la escuadra femenina, en la que Rocío del Alba García y Raquel Queirós tendrán como compañeras a la norteamericana Sofía Waite y también estarán en la estructura del equipo las jóvenes Amalia Medina, de Chile, y la española Mónica Estrada.

Quiero ir a París por mis propios méritos

El centro de atención de la presentación del BH ha sido David Valero, que se ha preparado en los últimos meses para encarar una temporada en la que llegar a los Juegos Olímpicos es su gran objetivo: “pero quiero que sea por mis méritos de este año, no por lo que he logrado antes y me he preparado para eso”.

El medallista olímpico en Tokio ha explicado que la pretemporada “ha sido larga y tranquila”, y se encuentra “con las pilas cargadas” porque ha dejado atrás de forma definitiva “un final de temporada en el que no salieron las cosas y en el que después comprobamos que había un problema vírico que ya he superado”.

El corredor del BH no tiene asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos “y por eso lo primero es hacer buenas carreras en la Copa del Mundo” para entrar en la lista de España “por méritos propios y por poder dar el máximo en esa carrera” porque “serían mis últimos Juegos y me hace mucha ilusión, pero además me motiva mucho el tratar de llegar con varios compañeros de equipo”, ha concluido el ciclista granadino del BH Coloma Team.