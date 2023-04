Imane Rachidi |

La Haya, 3 abr (EFE).- El expresidente kosovar Hashim Thaci se declaró “totalmente inocente” ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) que empezó hoy a juzgarle por crímenes de guerra como asesinatos y torturas durante el conflicto contra Serbia en 1998-99, mientras la fiscalía advirtió de que “nadie está por encima de la ley, incluso en tiempos de guerra”.

También estaban presentes en esta Corte, en La Haya, los otros acusados: Kadri Veseli, expresidente del Parlamento kosovar y líder del Partido Democrático de Kosovo PDK; Rexhep Selimi, jefe del grupo parlamentario opositor Vetevendosje; y Jakup Krasniqi, presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata.

El fiscal Alex Whiting recordó que fueron “miembros fundadores” del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, en albanés), la guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia a finales de los noventa, y son responsables como “superiores” de cuatro crímenes de guerra y seis de lesa humanidad, al haber “supervisado los ataques” contra todos aquellos vistos como traidores o colaboradores de los serbios.

Los jueces del Tribunal Especial para Kosovo que hoy han comenzado a juzgar al expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, en La Haya, Países Bajos. EFE/EPA/Koen van Weel / POOL



Las leyes de la guerra

La fiscalía los ve cómo “individual y penalmente responsables” de crímenes “cometidos por sus subordinados”, incluida la persecución, detención, arresto ilegal o arbitrario, trato cruel, tortura, cientos de asesinatos, desaparición forzosa y otros actos inhumanos, y aseguró que “sabían o tenían motivos para saber que los delitos iban a cometerse o fueron cometidos”, pero “no tomaron las medidas necesarias y razonables para evitarlos”.

“En tiempos de guerra, la amenaza y la intensidad del conflicto pueden hacer que el uso de medios ilegales para promover la causa de uno parezca tanto justificado como necesario. Ahí es donde interviene la ley. Es precisamente por eso por lo que tenemos las leyes de la guerra, para contener y controlar los peores instintos e impulsos que afloran durante la guerra. Para asegurar que la humanidad no se pierda en los horrores de la guerra”, agregó hoy Whiting.

Advirtió de que “no hay justificación para la detención arbitraria de civiles y personas fuera de combate, y someterlos a abusos, tortura y asesinatos” y recordó que a razón de este juicio es “reivindicar el Estado de derecho y el principio de que nadie está por encima de la ley, incluso en tiempos de guerra”.

El ex presidente de Kosovo, Hashim Thaci, ante el Tribunal Especial de la Haya en el que es juzgado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. EFE/EPA/Koen van Weel / POOL

Inocentes

Thaci acudió al tribunal ataviado en un traje, camisa blanca y corbata azul, y siguió el juicio con audífonos de interpretación, a veces tomando notas. “Soy completamente inocente”, aseguró, confirmando la declaración que hizo tras su traslado a La Haya en noviembre de 2020.

Durante las investigaciones del caso antes 2020, aseguró el fiscal, Thaci viajó “en varias ocasiones en secreto a La Haya para ofrecer entrevistas extendidas grabadas en video”, en las que, “con una serie de concesiones significativas, negó mucho sobre su papel en la guerra” y “rechazó saber nada sobre las detenciones”.

Pero, advirtió Whiting, las pruebas que se presentarán en los próximos meses o años “demostrarán que estas afirmaciones eran falsas” y “se contradicen con declaraciones hechas por el propio Thaci en otros momentos y por los otros acusados, así como con la evidencia abrumadora”.

Selimi también se declaró “inocente de todos los aspectos de la acusación”, mientras que Krasniqi apuntó además su desacuerdo con el fiscal.

“No tengo ninguna conexión o lo que sea con las acusaciones leídas antes por la fiscalía” y “entiendo la acusación tal y como está, pero no estoy de acuerdo con ella, no tengo nada que ver con eso, ni tengo ninguna responsabilidad. Soy totalmente inocente”, contestó, preguntado por el juez si comprendía los cargos.

“No la acepto (la acusación). Ni estoy de acuerdo con la demora de dos años, pero vamos, soy completamente inocente”, dijo Veseli, criticando que la Corte haya tardado más de dos años en iniciar el juicio, tiempo que los acusados pasaron en prisión.

Jakup Krasniqi (i) Kadri Veseli (d) ante el tribunal de Kosovo, en La Haya, Países Bajos, este lunes 3 de abril. EFE/EPA/Koen van Weel / POOL

Una espera de 25 años

Whiting, que reivindicó “los intereses” de las víctimas que han esperado 25 años para ver a los sospechosos en el tribunal, alertó de que “este caso no es un juicio al UCK, no acusa a todos en el UCK, y si alguien dice eso, simplemente no es cierto”.

“El caso acusa a cuatro hombres de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en 1998 y 1999. La gran mayoría de los miembros del UCK no tienen absolutamente nada que ver con este caso ni con los crímenes imputados en la acusación. Se trata sólo de lo que estos cuatro hombres hicieron”, reiteró

Además, el fiscal lamentó que “un desafío que se presentará a lo largo de este caso es el clima de intimidación de testigos en Kosovo, que es real y omnipresente”, y la razón por la que el TEK, que forma parte del sistema legal kosovar, está en La Haya. “La intimidación sigue hasta hoy”, advirtió el fiscal.